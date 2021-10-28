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В Крыму закручивают антиковидные гайки. В крупные ТЦ пустят только по QR-коду, пожилых обязали сидеть дома

В Крыму ввели новые коронавирусные ограничения

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В Крыму ввели новые коронавирусные ограничения. В большие (от 300 кв. м.) торгово-развлекательные центры будут пускать только с QR-кодом о вакцинации, следует из указа главы республики Сергея Аксенова от 28 октября.

Также с 30 октября в регионе вводят режим самоизоляции для граждан от 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Им, за исключением привитых, можно будет выходить из дома только в магазин или чтобы вынести мусор. Также сотрудников из этих категорий решено перевести на удаленку и временно лишить их права льготного проезда.

Ранее в Крыму ввели QR-коды для заселения в отели и санатории, а также для посещения общественных мест. Это касается ресторанов, кафе, столовых, баров, закусочных, фуд-кортов, караоке-клубов, кальянных, а также дискотек, ночных клубов, концертных и танцевальных залов — туда пустят с QR-кодом о вакцинации, перенесенном заболевании или справкой о медотводе.

Власти Крыма заявили, что после введения обязательной вакцинации и системы QR-кодов количество желающих привиться от коронавируса выросло на треть. Также врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский признал, что морги медицинских учреждений полуострова не справляются с нагрузкой.

С 30 октября по 7 ноября на всех въездах в Севастополь решено поставить блокпосты, на которых будут останавливать и проверять каждую машину. Пропустят тех, у кого будет QR-код, ПЦР или медотвод.

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Комментарии (8)

А13579
"вводят режим самоизоляции". Самоизоляция - от слова "сам". Почему-то властям стыдно правильно озвучивать свои действия: "вводят режим изоляции". Сделать - легко, а озвучить - стыдно.
***_555
Запреты - с 60 лет, пенсия - с 65.
syshsun
А чего вы за них так переживаете.
Они свое бабло,с наших лохов,за сезон,подняли.Теперь могут спокойно до лета на диване у телека возлежать.
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