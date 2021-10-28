В Крыму закручивают антиковидные гайки. В крупные ТЦ пустят только по QR-коду, пожилых обязали сидеть дома

В Крыму ввели новые коронавирусные ограничения. В большие (от 300 кв. м.) торгово-развлекательные центры будут пускать только с QR-кодом о вакцинации, следует из указа главы республики Сергея Аксенова от 28 октября.



Также с 30 октября в регионе вводят режим самоизоляции для граждан от 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Им, за исключением привитых, можно будет выходить из дома только в магазин или чтобы вынести мусор. Также сотрудников из этих категорий решено перевести на удаленку и временно лишить их права льготного проезда.

