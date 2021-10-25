Власти Крыма признали, что морги на полуострове переполнены из-за роста смертности от COVID-19

«Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии», — цитирует « Коммерсантъ » чиновника в понедельник.

Врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский на брифинге 25 октября заявил, что морги медицинских учреждений полуострова не справляются с нагрузкой.

Скорупский добавил, что жители Симферополя неоднократно жаловались на то, что им выдавали тела умерших родственников в плохом состоянии.



Врио министра здравоохранения Крыма отметил, что в регионе после введения обязательной вакцинации и системы QR-кодов количество желающих привиться от коронавируса выросло на треть. За минувшие выходные вакцинировали на 4,5 тыс. граждан больше, чем неделей ранее, — 14 774 человека.



Скорупский возглавил крымский Минздрав на прошлой неделе. Он был заместителем уволенного до этого Александра Остапенко. В прошлом Скорупский работал главным врачом Судакской городской больницы.



Ранее в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развозжаев распорядился выставить блокпосты на въездах в город, чтобы избежать «наплыва людей без прививок» в нерабочую неделю.

