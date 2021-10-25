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Власти Крыма признали, что морги на полуострове переполнены из-за роста смертности от COVID-19

Морги в Крыму переполнены из-за роста смертности от COVID-19

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Врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский на брифинге 25 октября заявил, что морги медицинских учреждений полуострова не справляются с нагрузкой.

«Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии», — цитирует «Коммерсантъ» чиновника в понедельник.

Фото: скриншот YouTube.com
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Скорупский добавил, что жители Симферополя неоднократно жаловались на то, что им выдавали тела умерших родственников в плохом состоянии.

Врио министра здравоохранения Крыма отметил, что в регионе после введения обязательной вакцинации и системы QR-кодов количество желающих привиться от коронавируса выросло на треть. За минувшие выходные вакцинировали на 4,5 тыс. граждан больше, чем неделей ранее, — 14 774 человека.

Скорупский возглавил крымский Минздрав на прошлой неделе. Он был заместителем уволенного до этого Александра Остапенко. В прошлом Скорупский работал главным врачом Судакской городской больницы.

Ранее в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развозжаев распорядился выставить блокпосты на въездах в город, чтобы избежать «наплыва людей без прививок» в нерабочую неделю.

Фото: скриншот YouTube.com

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Комментарии (23)

260716701
Не пойму, это рывок или отрицательный рост?
VKuser678560
дали бы позитив, типа, в крыму столько места, что мы готовы захоронить всех, а то теперь им деньги нужны на расширение моргов, а мне пенсионный возраст снова плюсанут
change_it
Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с представителями партии "Единая Россия", заявил, что страна прошла пандемию COVID-19 лучше других стран.
"То, что сделано "Единой Россией" за последнее время - сделано немало. И это сделанное заключается в том, что мы прошли этот период гораздо более эффективнее и лучше, чем во многих других развитых экономиках мира, в развитых странах мира. ", - приводит слова Путина РИА Новости.
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