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«Наплыв людей без прививок нам точно в эти дни не нужен». Губернатор Севастополя разворачивает блокпосты на въездах в город

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Развернуть блокпосты на въездах в Севастополь для проверки QR-кодов у въезжающих распорядился глава региона Михаил Развозжаев. Соответствующее поручение подчинённым губернатор Севастополя дал на аппаратном совещании в понедельник, 25 октября, сообщает «Интерфакс».

«Наплыв людей без прививок и соответствующих документов, подтверждающих, что они не могут стать источниками распространения инфекции, нам точно в эти дни не нужен. Потому что севастопольцы будут сидеть дома, соответственно, приезжие без справок, разместившись в нелегальных средствах размещения, будут продолжать создавать неблагоприятную ситуацию. Этого допустить нельзя», — заявил Развозжаев.

Фото: скриншот новости на Первом канале / Youtube.com
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«То же самое, что мы нашим гражданам предъявляем внутри города», — добавил губернатор Севастополя.

В конце минувшей недели Развозжаев заявил об ужесточении антикоронавирусных ограничений во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Закрываются театры, кинозалы, фитнес-центры и салоны красоты. Рестораны и кафе будут работать только навынос.

Антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом в Севастополе в октябре обновлялся 12 раз. Диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 36 000 человек, более 1 200 пациентов умерли, отмечает «Интерфакс».

Фото: скриншот новости на Первом канале / Youtube.com

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Комментарии (12)

Leadmonkey
Они там что, опять отделяются?
asvea
А губернатор ничего не попопутал!!
Может он конституцию РФ с конституцией Украины перепутал,которую я правда не читал,о предвижении граждан Россиии по территории РФ.Или у нас режим ЧС введен на территори чего либо . Где гос ораны на него ,чтобы обяснит законы РФ и еще привлечь за нарушении их
Чёрт Опасный
Однако... впрочем я не удивлён.
Власть, как она есть.
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