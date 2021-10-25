«Наплыв людей без прививок нам точно в эти дни не нужен». Губернатор Севастополя разворачивает блокпосты на въездах в город

Развернуть блокпосты на въездах в Севастополь для проверки QR-кодов у въезжающих распорядился глава региона Михаил Развозжаев. Соответствующее поручение подчинённым губернатор Севастополя дал на аппаратном совещании в понедельник, 25 октября, сообщает «Интерфакс».
«Наплыв людей без прививок и соответствующих документов, подтверждающих, что они не могут стать источниками распространения инфекции, нам точно в эти дни не нужен. Потому что севастопольцы будут сидеть дома, соответственно, приезжие без справок, разместившись в нелегальных средствах размещения, будут продолжать создавать неблагоприятную ситуацию. Этого допустить нельзя», — заявил Развозжаев.
«То же самое, что мы нашим гражданам предъявляем внутри города», — добавил губернатор Севастополя.
В конце минувшей недели Развозжаев заявил об ужесточении антикоронавирусных ограничений во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Закрываются театры, кинозалы, фитнес-центры и салоны красоты. Рестораны и кафе будут работать только навынос.
Антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом в Севастополе в октябре обновлялся 12 раз. Диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 36 000 человек, более 1 200 пациентов умерли, отмечает «Интерфакс».