«Наплыв людей без прививок нам точно в эти дни не нужен». Губернатор Севастополя разворачивает блокпосты на въездах в город

Развернуть блокпосты на въездах в Севастополь для проверки QR-кодов у въезжающих распорядился глава региона Михаил Развозжаев. Соответствующее поручение подчинённым губернатор Севастополя дал на аппаратном совещании в понедельник, 25 октября, сообщает «Интерфакс».



«Наплыв людей без прививок и соответствующих документов, подтверждающих, что они не могут стать источниками распространения инфекции, нам точно в эти дни не нужен. Потому что севастопольцы будут сидеть дома, соответственно, приезжие без справок, разместившись в нелегальных средствах размещения, будут продолжать создавать неблагоприятную ситуацию. Этого допустить нельзя», — заявил Развозжаев.