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Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

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В Севастополе не ждут туристов во время нерабочей недели. Театры, кинотеатры и рестораны закрываются

В Севастополе закроют театры, кино и рестораны на время нерабочих дней

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Губернатор Севастополя заявил об ужесточении антикоронавирусных ограничений во время нерабочих дней.

«Попробуем недельной остановкой, нерабочими днями исправить ситуацию», — цитирует 21 октября заявление губернатора Михаила Развожаева ТАСС.

В городе в период нерабочих дней закроют театры, кинозалы, фитнес-центры и салоны красоты. Рестораны и кафе будут работать только навынос.

Неделя с 30 октября по 7 ноября станет нерабочей в Крыму и Севастополе.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян не ездить в другие регионы во время нерабочих дней.

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Комментарии (2)

sakorol
Беглов закрывай и у нас иначе все к нам приедут
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