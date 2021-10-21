В Севастополе не ждут туристов во время нерабочей недели. Театры, кинотеатры и рестораны закрываются

Губернатор Севастополя заявил об ужесточении антикоронавирусных ограничений во время нерабочих дней.



«Попробуем недельной остановкой, нерабочими днями исправить ситуацию», — цитирует 21 октября заявление губернатора Михаила Развожаева ТАСС.



В городе в период нерабочих дней закроют театры, кинозалы, фитнес-центры и салоны красоты. Рестораны и кафе будут работать только навынос.



Неделя с 30 октября по 7 ноября станет нерабочей в Крыму и Севастополе.



Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян не ездить в другие регионы во время нерабочих дней.

