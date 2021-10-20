В крымские отели будут заселять только с QR-кодами

В Крыму ввели QR-коды для заселения в отели и санатории, а также для посещения общественных мест. Соответствующий указ главы республики опубликован 20 октября на портале регионального правительства.



Теперь в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы будут пускать только с QR-кодом о вакцинации, перенесенном заболевании или со справкой о медотводе.



Это правило касается, в том числе, посещения салонов красоты, кинотеатров, театров, библиотек, музеев, цирков, пеших и автобусных экскурсий. QR-код понадобится при бронировании мест и размещении в отелях и санаториях.

