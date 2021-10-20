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В крымские отели будут заселять только с QR-кодами

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В Крыму ввели QR-коды для заселения в отели и санатории, а также для посещения общественных мест. Соответствующий указ главы республики опубликован 20 октября на портале регионального правительства.

Теперь в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы будут пускать только с QR-кодом о вакцинации, перенесенном заболевании или со справкой о медотводе.

Это правило касается, в том числе, посещения салонов красоты, кинотеатров, театров, библиотек, музеев, цирков, пеших и автобусных экскурсий. QR-код понадобится при бронировании мест и размещении в отелях и санаториях.

«Дополнительно субъектам хозяйствования рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученном за 72 часа до поселения», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест будут введены в Петербурге с 1 ноября. Как получить QR-код в Петербурге, когда и куда они будут нужны — читайте в инструкции «Фонтанки». Кроме того, в Смольном отдельно объяснили, как получить QR-код, если переболел коронавирусом неофициально.

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
Меньше бздыхов = меньше расход воды! Так решим проблему крiма!! :))
Cвифт
частный сектор значит заработает )))
SlawaPiter
И кто туда поедет?
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