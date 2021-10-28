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Подозреваемый в убийстве семьи экс-банкира ушёл из жизни в СИЗО

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Андрей Скрипкин, задержанный в Белоруссии по подозрению в убийстве бывшего банкира Михаила Яхонтова и его семьи в Москве, совершил суицид, находясь в белорусском следственном изоляторе. Об этом 28 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Вчера вечером Скрипкин покончил жизнь самоубийством в камере», — рассказал источник.

По его словам, вчера на допросе Скрипкин дал признательные показания: убийство якобы не было спланировано, оно произошло спонтанно. Скрипкин уверял, что пришёл к бывшему партнёру по бизнесу обсуждать финансовые дела, и у них начался спор, который перерос в драку. «Скрипкин повалил Яхонтова, связал его, а затем и всех членов семьи. Не добившись от Яхонтова выполнения своих требований, Скрипкин расправился со всеми членами семьи и уехал на автомобиле в Белоруссию», — говорит источник.

Кунцевский суд Москвы 27 октября заочно арестовал Скрипкина по обвинению в убийстве Яхонтова, его жены и сына (статья 105, часть 2, УК РФ). Поймали Скрипкина в Белоруссии.

В 2019 году его уже приговаривали к 6 годам лишения свободы по уголовному делу трёхлетней давности о преднамеренном банкротстве и выводе денег за границу. Он освободился в 2020 году.

26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице с признаками насильственной смерти были обнаружены тела бывшего замруководителя московского филиала «Смоленского банка» Яхонтова, его 39-летней супруги Антонины Носыревой и их 8-летнего сына Глеба. Столичные следователи расследуют уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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Комментарии (9)

iSFW
Минские бандосы решили не делится с кремлёвскими
Pilat
А быстро кто то хвосты рубит.
Wow2018
Когда начнут реально сажать за суицид или смерть подследственных в предварительном заключении, таких случаев, может быть, не будет.
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