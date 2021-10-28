Подозреваемый в убийстве семьи экс-банкира ушёл из жизни в СИЗО

Андрей Скрипкин, задержанный в Белоруссии по подозрению в убийстве бывшего банкира Михаила Яхонтова и его семьи в Москве, совершил суицид, находясь в белорусском следственном изоляторе. Об этом 28 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Вчера вечером Скрипкин покончил жизнь самоубийством в камере», — рассказал источник.
По его словам, вчера на допросе Скрипкин дал признательные показания: убийство якобы не было спланировано, оно произошло спонтанно. Скрипкин уверял, что пришёл к бывшему партнёру по бизнесу обсуждать финансовые дела, и у них начался спор, который перерос в драку. «Скрипкин повалил Яхонтова, связал его, а затем и всех членов семьи. Не добившись от Яхонтова выполнения своих требований, Скрипкин расправился со всеми членами семьи и уехал на автомобиле в Белоруссию», — говорит источник.
Кунцевский суд Москвы 27 октября заочно арестовал Скрипкина по обвинению в убийстве Яхонтова, его жены и сына (статья 105, часть 2, УК РФ). Поймали Скрипкина в Белоруссии.
В 2019 году его уже приговаривали к 6 годам лишения свободы по уголовному делу трёхлетней давности о преднамеренном банкротстве и выводе денег за границу. Он освободился в 2020 году.