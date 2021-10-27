FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
69.81р81.03р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Подозреваемого в убийстве экс-банкира и его семьи в Москве задержали на территории Белоруссии. Суд арестовал его заочно

Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве экс-банкира и его семьи в Москве

4
Печать

Правоохранители задержали на территории Белоруссии подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка (признан банкротом) Михаила Яхонтова, его жены и 8-летнего сына в Москве. Об этом 27 октября сообщает «Коммерсант».

По данным издания, предполагаемым преступником оказался деловой партнер бывшего банкира. Он мог расправиться с Яхонтовым из-за возникшего между ними конфликта, а членов его семьи убил, чтобы не оставлять свидетелей.

Подозреваемого вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. После убийства вероятный злоумышленник сразу покинул Москву, он пытался выехать в Европу через Белоруссию. Его планируют доставить в Москву 28 октября.

Как пишет ТАСС, суд заочно арестовал предполагаемого убийцу.

Об убийстве Михаила Яхонтова и его семьи в Москве стало известно 26 октября. Тела погибших со следами насильственной смерти были найдены в квартире дома на Мосфильмовской улице. Сообщалось, что следствие рассматривает несколько версий мотива преступления. Финансовая — одна из них.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

140388025
По воровским понятиям крысу ждет самый суровый приговор.
Денеб
Нашёл где скрываться!
ivan5_5e4d10fe646f6
Быть нищим безoпаснее всеro
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний