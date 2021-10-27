Подозреваемого в убийстве экс-банкира и его семьи в Москве задержали на территории Белоруссии. Суд арестовал его заочно

Правоохранители задержали на территории Белоруссии подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка (признан банкротом) Михаила Яхонтова, его жены и 8-летнего сына в Москве. Об этом 27 октября сообщает «Коммерсант».



По данным издания, предполагаемым преступником оказался деловой партнер бывшего банкира. Он мог расправиться с Яхонтовым из-за возникшего между ними конфликта, а членов его семьи убил, чтобы не оставлять свидетелей.



Подозреваемого вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. После убийства вероятный злоумышленник сразу покинул Москву, он пытался выехать в Европу через Белоруссию. Его планируют доставить в Москву 28 октября.

