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Семью бывшего банкира на западе Москвы могли убить из-за долга

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Следователи установили личности убитых на западе Москвы членов семьи. Это 57-летний бывший топ-менеджер «Смоленского банка» (признан банкротом) Михаил Яхонтов, его 39-летняя жена и 8-летний сын. Об этом 26 октября пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Яхонтов в 2016 году был осужден на 6 лет лишения свободы за растрату и преднамеренное банкротство. Также суд обязал его выплатить 2 миллиарда рублей по гражданскому иску. Следствие рассматривает несколько версий мотива убийства его семьи. Финансовая — одна из них.

Три тела со следами насильственной смерти были найдены во вторник в квартире дома на Мосфильмовской улице в столице.

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Комментарии (8)

Денеб
Вот она..... Путинская стабильность.....
Владислав М
Бастрыкин уже ищет убийцу ребёнка и заказчиков?
Evgeniy Opel_Reshetov
Новость почему-то даже не вызывает сочуствия.
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