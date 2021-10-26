Семью бывшего банкира на западе Москвы могли убить из-за долга

Следователи установили личности убитых на западе Москвы членов семьи. Это 57-летний бывший топ-менеджер «Смоленского банка» (признан банкротом) Михаил Яхонтов, его 39-летняя жена и 8-летний сын. Об этом 26 октября пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



Яхонтов в 2016 году был осужден на 6 лет лишения свободы за растрату и преднамеренное банкротство. Также суд обязал его выплатить 2 миллиарда рублей по гражданскому иску. Следствие рассматривает несколько версий мотива убийства его семьи. Финансовая — одна из них.

