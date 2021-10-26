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На западе Москвы найдены убитыми ребенок и двое родителей

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Следователи ГСУ СК по Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после того, как в квартире на западе города были найдены тела ребенка и его родителей. Об этом 26 октября сообщается на сайте ведомства.

Трупы нашли на Мосфильмовской улице. На телах женщины, мужчины и несовершеннолетнего ребенка были признаки насильственной смерти.

«На место выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов. В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

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