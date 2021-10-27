Подозреваемый в убийстве бывшего банкира и его семьи в Москве установлен

Правоохранителям удалось установить предполагаемого убийцу бывшего топ-менеджера Смоленского банка (признан банкротом) Михаила Яхонтова, его жены и 8-летнего сына. Об этом 27 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



По данным телеграм-канала «112», подозреваемый задержан. По предварительной информации, он является бывшим партнером Яхонтова. Сейчас с мужчиной работают следователи.



Об убийстве Михаила Яхонтова и его семьи в Москве стало известно 26 октября. Тела погибших со следами насильственной смерти были найдены в квартире дома на Мосфильмовской улице. Сообщалось, что следствие рассматривает несколько версий мотива преступления. Финансовая — одна из них.

