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Подозреваемый в убийстве бывшего банкира и его семьи в Москве установлен

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Правоохранителям удалось установить предполагаемого убийцу бывшего топ-менеджера Смоленского банка (признан банкротом) Михаила Яхонтова, его жены и 8-летнего сына. Об этом 27 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала «112», подозреваемый задержан. По предварительной информации, он является бывшим партнером Яхонтова. Сейчас с мужчиной работают следователи.

Об убийстве Михаила Яхонтова и его семьи в Москве стало известно 26 октября. Тела погибших со следами насильственной смерти были найдены в квартире дома на Мосфильмовской улице. Сообщалось, что следствие рассматривает несколько версий мотива преступления. Финансовая — одна из них.

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Комментарии (1)

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