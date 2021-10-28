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Следственный комитет вновь не увидел преступления в работе фейкового избиркома, проводившего выборы в Петербурге

В Следственном комитете отказались возбуждать уголовное дело по факту работы посторонних лиц в избирательной комиссии на Васильевском острове. Возбудить дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) следователей просил депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

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Как сообщил парламентарий 27 октября, в ответе, полученном от полковника юстиции, замглавы следственного управления СК РФ по Петербургу Павла Камчатного, говорится, что признаков преступления по данному факту специалисты не усматривают. При этом в ответе утверждается, что признаки недостатков в работе избирательной комиссии все-таки имеются.

«То есть, замена настоящих членов УИК на фальшивых — это «недостатки в работе избирательных комиссий»? Так не оставим, конечно, будем обжаловать этот «футбол»»,-написал в соцсетях Вишневский.

Отметим, что это уже не первый отказ в возбуждении уголовного дела по факту работы фейкового избиркома на Васильевском острове. Ранее кандидат в депутаты Нэлли Вавилина получила аналогичный ответ и отказ в возбуждении уголовного дела. Её обращение направили из СК в Горизбирком.

При этом городская избирательная комиссия ранее расписалась в своем бессилии, заявив, что у нее нет полномочий проводить оперативно-следственные действия.

«Ряженых» членов избиркома во время осенних выборов заметили на Васильевском острове, в УИК №177. «Фонтанка» нашла в комиссии посторонних людей, которые изображали из себя членов избиркома, назвала их имена и показала лица.

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Комментарии (4)

Свободу Лёхе!
Ну, господа, смешно подавать иск на "ряженую" ТИК "ряженому" СК! )
Владислав М
Из-за какой-то чуши Бастрыкин возбуждается, а тут дело о защите конституционных свобод россиян, а они ничего не видят! Может пора набрать более прозорливых прокуроров?
Als
Да подождите вы, Бастрыкин еще Всеволожский СК не догромил, Моргенштерна не забанил и не упразднил судебную систему Нидерландов. Да и лупы подходящей нет.
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