Следственный комитет вновь не увидел преступления в работе фейкового избиркома, проводившего выборы в Петербурге

Как сообщил парламентарий 27 октября, в ответе, полученном от полковника юстиции, замглавы следственного управления СК РФ по Петербургу Павла Камчатного, говорится, что признаков преступления по данному факту специалисты не усматривают. При этом в ответе утверждается, что признаки недостатков в работе избирательной комиссии все-таки имеются.



«То есть, замена настоящих членов УИК на фальшивых — это «недостатки в работе избирательных комиссий»? Так не оставим, конечно, будем обжаловать этот «футбол»»,-написал в соцсетях Вишневский.

