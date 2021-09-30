Члена нет, а результат достигнут. Петербургский избирком рассказал о бессилии перед самозванцами

Свой ответ на публикацию Санкт-Петербургская избирательная комиссия свела к тому, что у нее отсутствуют полномочия проводить следственно-оперативные мероприятия. Этим термином названы проверка удостоверений членов и идентификация личностей по документам.
Пересмотр или отмена итогов голосования в УИК № 177 проблематичны, следует из ответа избиркома. Оспаривание возможно только через суд, но лишь в том случае, если сведения из статьи «Фонтанки» о фейковом участке признают достоверными правоохранительные органы. Заявление, утверждает избирком, подано.
«Фонтанка» довольно легко доказала, что в участковой комиссии № 177 Василеостровского района 17–20 сентября 2021 года заседала посторонняя молодежь, изображавшая членов избиркома. Мы назвали фамилии актеров, не имевших удостоверений, и показали их лица.
Большинство голосов в ЗакСе получила «Единая Россия». Спикером стал Александр Бельский. Первое его интервью читайте на «Фонтанке».