FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +12
72.66р84.31р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Члена нет, а результат достигнут. Петербургский избирком рассказал о бессилии перед самозванцами

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отреагировала на публикацию «Фонтанки» о поддельном участке. Участие подставных членов не помешало признать выборы состоявшимися и отдать победу единороссу.

5
Печать

Свой ответ на публикацию Санкт-Петербургская избирательная комиссия свела к тому, что у нее отсутствуют полномочия проводить следственно-оперативные мероприятия. Этим термином названы проверка удостоверений членов и идентификация личностей по документам.

Пересмотр или отмена итогов голосования в УИК № 177 проблематичны, следует из ответа избиркома. Оспаривание возможно только через суд, но лишь в том случае, если сведения из статьи «Фонтанки» о фейковом участке признают достоверными правоохранительные органы. Заявление, утверждает избирком, подано.

«Фонтанка» довольно легко доказала, что в участковой комиссии № 177 Василеостровского района 17–20 сентября 2021 года заседала посторонняя молодежь, изображавшая членов избиркома. Мы назвали фамилии актеров, не имевших удостоверений, и показали их лица.

Большинство голосов в ЗакСе получила «Единая Россия». Спикером стал Александр Бельский. Первое его интервью читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Свободу Лёхе!
Бог мне тут говорит: не комментируй бредовые поступки! ) - Не могу, Господи! - Значит, ты недостаточно спокоен.) - Как я могу быть спокойным, Господи, Страну, людей, голос, воруют даже.. мысли и, другие пытаются ввинтить!
Клаустрофобик
Весь город бессилен перед самозванцами засевшиими в парламенте и правительстве города.Наверно и самый тупой из них понимает что нелигетимен.
O-o!
ну попались.. ну и ладненько.. вам, убогие рабы, - какое дело?!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний