Члена нет, а результат достигнут. Петербургский избирком рассказал о бессилии перед самозванцами

Свой ответ на публикацию Санкт-Петербургская избирательная комиссия свела к тому, что у нее отсутствуют полномочия проводить следственно-оперативные мероприятия. Этим термином названы проверка удостоверений членов и идентификация личностей по документам.



Пересмотр или отмена итогов голосования в УИК № 177 проблематичны, следует из ответа избиркома. Оспаривание возможно только через суд, но лишь в том случае, если сведения из статьи «Фонтанки» о фейковом участке признают достоверными правоохранительные органы. Заявление, утверждает избирком, подано.