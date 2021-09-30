«ЗакС должен быть надёжным помощником органов исполнительной власти». Бельский — о честных выборах и новых порядках в Мариинском дворце

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На первом заседании нового созыва городского парламента 40 депутатов проголосовали за кандидатуру нового спикера Александра Бельского. До недавнего времени он занимал пост вице-губернатора по внутренней политике Смольного, что уже после окончания выборов вызвало возмущение главы Центризбиркома Эллы Памфиловой: она посчитала, что Бельский избрал депутатом сам себя. Оказавшись в кресле спикера, бывший чиновник начал с отмены прежних порядков — разрешил журналистам присутствовать в зале заседаний и задавать ему не согласованные вопросы. «Фонтанка» воспользовалась этой возможностью.



— Элла Памфилова, когда комментировала ваше назначение и говорила про конфликт интересов, сказала, что Александр Дмитриевич Беглов может праздновать победу. То есть она фактически назвала вас ставленником губернатора. Напутствовал ли он вас на пути к этой должности? Чья была инициатива избрать вас в парламент?

— Спикер Законодательного собрания — это выборная должность, сюда нельзя отправить или назначить. Да, действительно, «Единая Россия» приняла такое решение, чтобы меня выдвинуть на пост спикера, а депутаты поддержали. Элла Александровна имеет право высказывать своё мнение по любому вопросу, не знаю, на чём она основывается. Но если у неё есть вопросы и подозрения насчёт нарушений, то компетентные органы разберутся. А Александр Дмитриевич на первом заседании действительно напутствовал всех депутатов.

— Но ведь до этого вы с ним обсуждали ваш поход в депутаты? Он высказывал какие-то пожелания? Чья это была инициатива?

— Когда «Единая Россия» решила включить меня в городскую часть своего списка, я, конечно, согласился, а потом поставил губернатора в известность.



— Он не высказывал никаких пожеланий, не ставил перед вами задач?

— Ну а какие могут быть задачи и пожелания в выборном процессе? Я был включён в список партии, а не участвовал в выборах как самостоятельный кандидат.

— Элла Александровна говорит, что вы оказывали давление на городскую избирательную комиссию.

— Если у неё есть какие-то факты, она может их высказать. Но я давление не оказывал. Если у неё есть подтверждения, она ж о них расскажет. Подтвердить её слова я не могу.

— Какие у вас впечатления о выборах, честно они прошли?

— Судя по тому, как сформирован парламент, — да. Все партии, которые хотели пройти, прошли. Кроме Партии Роста.

— Наблюдатели сообщали о сбежавших председателях, переписанных протоколах — не верите им?

— Правоохранительные органы есть, они разберутся. Есть система, в том числе судебная. На муниципальных выборах тоже были судебные разбирательства, потом даже где-то итоги пересмотрели — это целый процесс.

— Вы давно знакомы с главой горизбиркома Натальей Чечиной?



— Конечно, давно. Она была профильным заместителем администрации Курортного района, когда я избрался там муниципальным депутатом.

— А с Александром Дмитриевичем с того же момента или раньше?

— Наверное, раньше. Я возглавлял Фонд Петра и Павла, который был создан при храме в Сестрорецке. Моя семья туда ходила, и настоятель предложил мне возглавить фонд. Александр Дмитриевич входил в попечительский совет этого храма. Но мы не общались с ним и не были тесно знакомы.

— Есть такое мнение, что в петербургской политике присутствует клановость. Считаете ли вы, что есть клан выходцев из Курортного района? Чечина, вы, Николай Бондаренко, ещё недавно вице-губернатор, а скоро он станет вице-спикером — все оттуда, где работал когда-то Александр Беглов.

— Нет, я не считаю это никакой клановостью. Я оцениваю людей по их качествам, а не по месту жительства или работы.

— Дочь спикера ЗакСа прошлого созыва Вячеслава Макарова Марина Макарова (Лыбанева) присоединилась к фракции «Единая Россия». Для вас это было сюрпризом?



— Нет.

— Критики нынешней политической ситуации в городе предполагают, что Заксобрание может стать придатком Смольного и никаких самостоятельных решений принимать не будет. Что бы вы могли им ответить?

— Мне кажется, что это неправильно, что они так считают. Это всё-таки разные ветви власти, невозможно стать придатком. Другое дело, что нужно так выстраивать свою работу, чтобы исполнительная власть помогала законодательной и наоборот. Должно быть выстроено правильное взаимодействие. Ведь основная цель — чтобы город стал лучше и горожанам стало комфортней жить. Поэтому здесь главное — организовать взаимодействие для решения тех задач, которые стоят перед городом. Законодательное собрание должно быть надёжным помощником органов исполнительной власти. Но в то же время мы должны не забывать о том, что нас сюда выбирали люди, и при всём взаимодействии мы не должны забывать об их интересах, это для нас первично.

— Может быть такое, что чиновники принесут в Законодательное собрание законопроекты, в которых будут недоработки или они покажутся депутатам ошибочными, и депутаты отклонят их?



— У нас опытные люди работают в органах власти. Для обсуждения законопроектов созданы профильные комиссии, в которых работают специалисты. Я уверен, что на уровне этих комиссий все вопросы будут разрешены, а уже на уровень голосования в Законодательном собрании будут выноситься проекты, которые согласованы в рамках интересов жителей города и возможностей для правительства города их реализовать.

— Будете ли вы давать слово оппозиции? В прошлом созыве часто спикер выключал микрофон тому же Борису Вишневскому.

— По-моему, вы уже видели, сейчас всем даётся слово, если вопросы соответствуют повестке. Это же парламент, а не просто «я хочу выйти и с трибуны что-то сказать».

— Если Вишневский выйдет и скажет: «Свободу Навальному», вы отключите ему микрофон?

— Если вопрос по Навальному не будет рассматриваться, то я уверен, что обсуждать это мы не будем, в том числе и с трибуны.

— Избравшиеся депутаты «Новых людей» предлагали лишить зарплаты часть парламентариев — перевести Законодательное собрание на полупрофессиональную основу, разрешив части депутатов заниматься бизнесом. Планируете ли вы их поддержать?



— Мы пока с коллегами это не обсуждали. Я думаю, что здесь есть плюсы и минусы и там, и там. Поэтому такой вопрос достаточно сложен. Что касается практики по стране, есть такие примеры. Надо смотреть, садиться с коллегами и обсуждать, но резких движений я бы не стал делать сейчас.

— Планируется ли сохранить или отменить депутатскую поправку, возможность депутатов перераспределять часть бюджетных средств? С одной стороны, механизм называют коррупционным, с другой стороны — это возможность депутатов точечно помогать избирателям в округах.

— Работа по коррекции бюджета или направление тех или иных средств на определенные городские программы, конечно же, будет существовать в парламенте. Но то, что касается личных поправок, с точки зрения закона я не видел, чтобы они вообще существовали. Все предложения по поправкам в бюджет мы будем рассматривать на фракциях.

— Все фракции смогут высказывать такие пожелания, и все ли они будут учитываться?

— Высказывать, конечно, могут все, а дальше будем смотреть, как будет идти работа. Я ни разу ещё не работал с этой стороны с бюджетом, поэтому не могу пока ничего сказать.

— В прошлом созыве парламента в Мариинском дворце был введён дресс-код. Посетителей пускали при наличии галстуков. Вы сейчас без галстука, это правило отменяется?

— Никаких изменений пока нет. Мне нужно посмотреть, что это за правила. Меня самого и раньше пускали без галстука.

— Сейчас идёт распределение депутатов в комиссии и комитеты. Это открытый процесс?

— Достаточно открытый.

— Можете назвать депутатов, которые высказали уже свои пожелания, в какой комиссии они бы хотели работать?

— Нет. Этот процесс непростой. Комиссии формируют комитеты, туда делегируют по несколько человек, нужно учитывать все интересы, мы сейчас ещё ведём обсуждения и согласования.

— Депутат от «Яблока» Александр Шишлов предложил ввести в ЗакСе поименное голосование. Сейчас всё голосование анонимное.

— Я в этом ничего плохого не вижу. Раз Шишлов внёс, мы это предложение рассмотрим.

— Будут ли изменения в составе аппарата ЗакСа?

— Я пока не знаю, чем занимается аппарат, если это профессиональные люди, пускай работают. Если кто-то не справляется, нам придётся попрощаться.

— В прошлых созывах депутаты часто грешили популистскими законопроектами или, скажем так, законопроектами с сомнительной эффективностью. Как вы к таким относитесь? Будете тормозить такие законопроекты?

— Я не приветствую популизм. Что такое популизм? Когда человек от вопросов общегородских переходит к своим частным, пытается популяризировать себя лично. Для этого есть другие методы взаимодействия с населением. Думаю, что эти вопросы [насчёт рассмотрения таких законопроектов] будут решаться на уровне депутатских комиссий.

Беседовала Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

