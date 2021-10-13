СК не нашел свою подследственность в жалобе на «ряженый» избирком в Петербурге

В управлении отметили, что оснований для регистрации нет, так как «признаков преступлений, подследственных следователям СК РФ, в настоящее время не усматривается».

Главное следственное управление Следственного комитета по Петербургу не нашло оснований для регистрации в качестве сообщения о преступлении обращения кандидата в депутаты Заксобрания Нэлли Вавилиной об избирательной комиссии с «ряжеными» членами. Такой ответ от ведомства 13 октября получила Вавилина, документ есть в распоряжении «Фонтанки».

Однако в ведомстве «приняли во внимание, что в представленных материалах идет речь о возможных нарушениях и недостатках» в работе участкового избиркома, и отправили обращение кандидата в Горизбирком.



В СК предложили, в случае если подследственность ведомству в истории с поддельным избиркомом все же найдется, направить им соответствующие материалы.



Городская избирательная комиссия ранее уже расписалась в своем бессилии, заявив, что у нее нет полномочий проводить оперативно-следственные действия.



«Ряженых» членов избиркома во время осенних выборов нашли на Васильевском острове, в УИК №177. «Фонтанка» нашла в комиссии посторонних людей, которые изображали из себя членов избиркома, назвала их имена и показала лица.

