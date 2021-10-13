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СК не нашел свою подследственность в жалобе на «ряженый» избирком в Петербурге

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Главное следственное управление Следственного комитета по Петербургу не нашло оснований для регистрации в качестве сообщения о преступлении обращения кандидата в депутаты Заксобрания Нэлли Вавилиной об избирательной комиссии с «ряжеными» членами. Такой ответ от ведомства 13 октября получила Вавилина, документ есть в распоряжении «Фонтанки».

В управлении отметили, что оснований для регистрации нет, так как «признаков преступлений, подследственных следователям СК РФ, в настоящее время не усматривается».

Однако в ведомстве «приняли во внимание, что в представленных материалах идет речь о возможных нарушениях и недостатках» в работе участкового избиркома, и отправили обращение кандидата в Горизбирком.

В СК предложили, в случае если подследственность ведомству в истории с поддельным избиркомом все же найдется, направить им соответствующие материалы.

Городская избирательная комиссия ранее уже расписалась в своем бессилии, заявив, что у нее нет полномочий проводить оперативно-следственные действия.

«Ряженых» членов избиркома во время осенних выборов нашли на Васильевском острове, в УИК №177. «Фонтанка» нашла в комиссии посторонних людей, которые изображали из себя членов избиркома, назвала их имена и показала лица.

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Комментарии (2)

Local
Каждой партии-свои избирательные участки!
AndrewBarsik
Отличная новость. То есть Следственный комитет признал, что можно безнаказанно вышвыривать из помещений избирательных участков всяких там "членов" ИК, раздавать бюллютени и подводить итоги. Хорошо бы раздобыть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Интуиция подсказывает мне, что этот позитивный опыт будет весьма востребован на следующих "выборах". Действительно! Раз уж состава нет, то почему бы всем политическим силам не воспользоваться таким "лайфхаком"?
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