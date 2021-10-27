Ассистент режиссера фильма, на съемках которого Болдуин застрелил оператора, не проверил патроны в револьвере

Ответственный за безопасность при работе с оружием на вестерне Rust Дэвид Холлс признался, что не проверил патроны в револьвере перед съемками, в ходе которых Алек Болдуин случайно застрелил оператора.
Об этом 27 октября сообщает ТАСС, ссылаясь на документ от офиса шерифа Санта-Фе с показаниями ассистента режиссера на допросе.
Во время съемок технический специалист по оружию Ханна Гутьерес-Рид, как правило, показывала ему барабан с патронами. Проверив его, он передавал оружие Алеку Болдуину. В тот день, когда актер произвел смертельный выстрел, по воспоминаниям Холлса, он увидел три патрона, однако не проверил их все.
Холлс добавил, что после несчастного случая он открыл револьвер и заметил «четыре холостых патрона с дыркой сбоку и один без дырки».
22 октября стало известно, что в Нью-Мексико на съемках вестерна Rust актер Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами. Оператор Галина Хатчинс скончалась, режиссер Джоэл Соуз получил ранения.
Позже во время обыска на съемочной площадке полицейские нашли несколько патронов, которые, предположили силовики, могут быть боевыми. Известно, что Дэвида Холлса, передавшего оружие Алеку Болдуину, два года назад уволили со съемок другого фильма за похожий инцидент. Тогда оператор получил незначительные травмы.