Ассистент режиссера фильма, на съемках которого Болдуин застрелил оператора, не проверил патроны в револьвере

Ответственный за безопасность при работе с оружием на вестерне Rust Дэвид Холлс признался, что не проверил патроны в револьвере перед съемками, в ходе которых Алек Болдуин случайно застрелил оператора.



Об этом 27 октября сообщает ТАСС, ссылаясь на документ от офиса шерифа Санта-Фе с показаниями ассистента режиссера на допросе.



Во время съемок технический специалист по оружию Ханна Гутьерес-Рид, как правило, показывала ему барабан с патронами. Проверив его, он передавал оружие Алеку Болдуину. В тот день, когда актер произвел смертельный выстрел, по воспоминаниям Холлса, он увидел три патрона, однако не проверил их все.

