«Мы полагаем, что суд ангажирован». Выпускники СПбГУ проиграли Минюсту

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 27 октября, суд не удовлетворил требования ассоциации выпускников СПбГУ.
Минюст проводил проверку ассоциации. По итогам был составлен акт и вынесено предупреждение о том, что положения устава организации не соответствуют законодательству РФ.
«Истец полагал, что указанное предупреждение незаконно, так как у ответчика нет права обязать истца вносить спорные (неисполнимые) изменения в устав. Кроме того, в оспариваемом акте, считал истец, нет четкой формулировки конкретных действий, которые необходимо исполнить, возможно двоякое толкование. Также текст не доступен для понимания всеми лицами», — уточнили в пресс-службе судов.
Суд встал на сторону Минюста. «В данный момент мы не можем ознакомиться с содержанием решения суда, поскольку оно ещё не изготовлено. На заседании же судья просто заслушала изложенные нами и представителями Минюста позиции, после чего нам без особых комментариев отказали по всем требованиям. Обычно такого не бывает: когда в суде истец заявляет порядка 10 пунктов, то какое-то их количество всё-таки удовлетворяется. Нельзя же сказать, что какая-то из сторон выходит совершенно бездумно! Есть всегда профессиональное обоснование заявляемой позиции. В данном же случае нам отказали по всем пунктам. Соответственно, мы полагаем, что суд ангажирован со стороны СПбГУ. Мы собираемся подавать апелляцию и оспаривать это решение. При этом ассоциация в полной мере ощутила последствия «ошибок» Минюста, допущенных им же при регистрации устава в 2014 году. В настоящее время Минюст не признает решения конференции ассоциации достаточным основанием для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Жалоба на указанное решение петербургского отделения направлена нами вчера в вышестоящий федеральный орган», — прокомментировал «Фонтанке» Павел Боровков, гендиректор консалтинговой фирмы «Партнёры и Боровков», которая представляет интересы ассоциации СПбГУ в суде.
СПбГУ в одностороннем порядке разорвал отношения с ассоциацией выпускников вуза. Ректор Николай Кропачев вышел из организации, а её представительству пришлось покинуть стены учебного заведения и искать новое помещение.
Ассоциация выпускников СПбГУ — самостоятельное юридическое лицо. На одном из ректорских совещаний представители вуза попросили предоставить им проект бюджета организации, но не получили его. Тогда заседание досрочно покинул ректор Кропачев. Позже ассоциацию СПбГУ проверил Минюст. Выявленные нарушения стали поводом для разрыва отношений. В самой ассоциации их посчитали формальными. Подробнее о конфликте читайте на «Фонтанке».