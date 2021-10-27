«Мы полагаем, что суд ангажирован». Выпускники СПбГУ проиграли Минюсту

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 27 октября, суд не удовлетворил требования ассоциации выпускников СПбГУ.

Минюст проводил проверку ассоциации. По итогам был составлен акт и вынесено предупреждение о том, что положения устава организации не соответствуют законодательству РФ.

«Истец полагал, что указанное предупреждение незаконно, так как у ответчика нет права обязать истца вносить спорные (неисполнимые) изменения в устав. Кроме того, в оспариваемом акте, считал истец, нет четкой формулировки конкретных действий, которые необходимо исполнить, возможно двоякое толкование. Также текст не доступен для понимания всеми лицами», — уточнили в пресс-службе судов.



Суд встал на сторону Минюста. «В данный момент мы не можем ознакомиться с содержанием решения суда, поскольку оно ещё не изготовлено. На заседании же судья просто заслушала изложенные нами и представителями Минюста позиции, после чего нам без особых комментариев отказали по всем требованиям. Обычно такого не бывает: когда в суде истец заявляет порядка 10 пунктов, то какое-то их количество всё-таки удовлетворяется. Нельзя же сказать, что какая-то из сторон выходит совершенно бездумно! Есть всегда профессиональное обоснование заявляемой позиции. В данном же случае нам отказали по всем пунктам. Соответственно, мы полагаем, что суд ангажирован со стороны СПбГУ. Мы собираемся подавать апелляцию и оспаривать это решение. При этом ассоциация в полной мере ощутила последствия «ошибок» Минюста, допущенных им же при регистрации устава в 2014 году. В настоящее время Минюст не признает решения конференции ассоциации достаточным основанием для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Жалоба на указанное решение петербургского отделения направлена нами вчера в вышестоящий федеральный орган», — прокомментировал «Фонтанке» Павел Боровков, гендиректор консалтинговой фирмы «Партнёры и Боровков», которая представляет интересы ассоциации СПбГУ в суде.

