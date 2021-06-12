«Просто заткнули почетных профессоров». Как Госуниверситет поссорился с успешными выпускниками

Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Санкт-Петербургский государственный университет выясняет отношения со своей гордостью. К проверке ассоциации выпускников, где президентствует Андрей Якунин, привлекли Министерство юстиции. На пути переговоров случилось несколько заседаний со взрывными эмоциями и демонстративным уходом из-за стола переговоров. Но если учесть, что и Якунин, и ректор Кропачев — выпускники одного университета, то ситуация сводится к классическому как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.

Ассоциация выпускников СПбГУ создана в 2014 году. Это самостоятельная некоммерческая организация, существует на пожертвования доноров. В сообществе более 8 тысяч выпускников из 64 стран. Ассоциация организует культурные, спортивные и научные мероприятия, ведёт менторскую и стипендиальную программы. В рамках последней талантливые магистранты получают ежемесячную стипендию в 20 тысяч рублей. В социальных сетях ассоциации можно встретить объявления о скидках в «крупнейшем стейк-хаусе Петербурга» при предъявлении членской карточки.



Пост президента ассоциации занимает младший сын экс-главы Российских железных дорог Владимира Якунина Андрей. Проживающий в Лондоне миллиардер является главным финансовым донором. Как следует из годового отчёта ассоциации за 2019 год (документы за 2020-й не опубликованы), доходы НКО составили 61 млн рублей, расходы 58 млн. Корпоративными донорами выступали «Банк Санкт-Петербург», лабораторная служба «Хеликс», компания «Биокад», группа компаний RBI.

Ассоциацию связывает с СПбГУ соглашение, согласно которому университет предоставляет безвозмездно одно из помещений, а также разрешает использовать свой бренд. Университетский мерч ассоциация продает по демократичным ценам: толстовка обойдётся в 2500 рублей, холщовая сумка — в 400, термостакан — в 560. Члены ассоциации имеют свободный доступ в библиотеки и помещения вуза. Также организация может приглашать их в качестве лекторов на различные мероприятия. Взамен выпускники защищают интересы родного вуза и способствуют его продвижению. Юридически вуз и ассоциация — две самостоятельные организации. Соглашение накладывает ограничение и на сам университет — он не может сотрудничать с альтернативными объединениями выпускников. На сайте СПбГУ в разделе ректорских совещаний можно проследить, как выстраиваются отношения между вузом и ассоциацией.



В конце декабря прошлого года «представители СПбГУ хотели понять, насколько легитимным является утверждение о том, что А. В. Якунин все еще является президентом ассоциации», хотя его полномочия истекли ещё в марте 2020 года. Тогда же на ректорском совещании говорилось, что в кадровую службу университета обратилась известный тюрколог, доцент Аполлинария Аврутина, которая решила претендовать на должность президента ассоциации. Однако кадровая служба вуза не вправе решать вопросы другого юридического лица.

Следующую попытку переговоров провели сразу после новогодних каникул. Представители вуза запросили у ассоциации проект бюджета, но не получили его. Заседание досрочно покинул ректор Николай Кропачев, за ним удалился и почетный профессор СПбГУ Геннадий Богомазов.

Присутствовавшие на заседании вспоминают, что руководителю вуза дали слово. После 20-й минуты выступления ректору намекнули на регламент. Реакция последовала эмоциональная.

По словам директора Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ Аполлинарии Аврутиной, постоянная комиссия Ученого совета по правовым вопросам неоднократно указывала на несоответствие деятельности ассоциации с законодательством. Однако в правлении к этим замечаниям не прислушивались. «Я с возмущением прочитала, что на одной из встреч с руководством университета представители ассоциации просто заткнули, простите, почетных профессоров, выключив им микрофон, — отметила Аврутина. — Я универсант не в первом поколении, решила войти в эту историю, чтобы что-то изменить».



Аполлинария Сергеевна претендовала на место исполнительного директора и президента ассоциации. Но выборы проиграла. Правда, и другие кандидаты не смогли набрать нужного количества голосов. Выборы признали несостоявшимися. Сам процесс избрания делегатов конференции Ассоциации выпускников (делегаты конференции выбирают и президента, и исполнительного директора), по словам Аврутиной, был организован с нарушениями: от технических проблем до возможности голосовать несколько раз. Эту информацию она и изложила в жалобе к Минюсту.

Ведомство провело проверку и зафиксировало нарушения. Трактуют их конфликтующие стороны диаметрально противоположно. В ассоциации считают найденное «техническими» погрешностями.

«К финансовому, договорному, проектному аспектам деятельности ассоциации замечаний не возникло. Тем не менее представители высказали в ходе проверки мнение, что ряд формулировок устава может иметь неоднозначную трактовку. Отметим, что основной документ организации был создан и утвержден в 2014 году, текущая редакция устава была согласована с этим же Главным управлением Минюста в 2019 году», — говорится на сайте организации.



По словам Аврутиной, выводы Минюста подтвердили её наблюдения о нарушениях. «По моему мнению, в ассоциации произошёл захват власти группой лиц, которые на данный момент от имени университета, от лица всех универсантов действуют в рамках собственных интересов, — отмечает Аврутина. — У них конкурирующий с университетом эндаумент-фонд. Получается, что ассоциация, стороннее юрлицо, прикрываясь университетом, собирает деньги от его имени».

10 июня ассоциация получила письмо от заместителя ректора СПбГУ Юрия Пенова. Из-за выявленных Минюстом нарушений и деятельности, «противоречащей базовым принципам сотрудничества», вуз с 9 июля расторгает соглашение.

В правлении ассоциации неофициально утверждают: университет так и не понял, что ассоциация — отдельная организация. Руководству вуза не понравился уведомительный характер переговоров. «Любые проявления самостоятельности оказались невозможны», — заявил собеседник «Фонтанки».

«Одностороннее досрочное расторжение соглашения возможно исключительно в случае существенного нарушения другой стороной обязательств, — заявили в пресс-службе ассоциации. — Таких нарушений со стороны ассоциации нет, поэтому мы считаем все произошедшее недоразумением и надеемся на возобновление конструктивного взаимодействия с руководством университета. А пока мы, финансово независимая некоммерческая организация, продолжаем свою деятельность в интересах нашей Alma mater и 50 000 выпускников, включенных в работу ассоциации. Мы готовимся к проведению очередной конференции, собрания высшего коллегиального органа управления ассоциацией, а также продолжаем в обычном режиме выполнять все взятые на себя обязательства, в том числе финансирование стипендиальных и просветительских программ».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

