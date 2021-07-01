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Ректор Николай Кропачев покинул Ассоциацию выпускников СПбГУ. Вуз создаёт новое объединение

Ректор Николай Кропачев вышел из Ассоциации выпускников СПбГУ. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 1 июля.

Заявление ректор СПбГУ подписал двумя днями ранее. Жесту предшествовало одностороннее расторжение соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией выпускников СПбГУ, где президентствовал Андрей Якунин. В вузе решили учредить новую Ассоциацию выпускников СПбГУ и ЛГУ.

Поводом для разрыва отношений стали выявленные Минюстом нарушения в работе Ассоциации выпускников СПбГУ. В организации их считают формальными и говорят о недопонимании со стороны руководства вуза. Так, на одном из ректорских совещаний представители университета запросили у ассоциации проект бюджета, но не получили его, так как ассоциация — отдельное юридическое лицо. Заседание досрочно покинул ректор Николай Кропачев, за ним удалился и почетный профессор СПбГУ Геннадий Богомазов. Ассоциация не намерена соглашаться на односторонний разрыв отношение и готова пойти в суд.

Подробности конфликта читайте на «Фонтанке».

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