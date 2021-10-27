Польшу обязали выплачивать властям ЕС один миллион евро в день, пока она не исправит законы

Суд Европейского союза в Люксембурге обязал польское правительство выплачивать штраф в размере одного миллиона евро в день. Соответствующее решение было опубликовано в среду 27 октября, сообщает РБК.

«Из-за отказа приостановить действие национального законодательства, которое, в частности, относится к юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда, Польше предписывается выплачивать Европейской комиссии ежедневный штраф в размере €1 млн, — сказано в решении суда ЕС (CJEU). — Выполнение мер необходимо во избежание причинения серьезного и непоправимого ущерба правопорядку Европейского союза и ценностям, на которых он основан, в частности верховенству закона».



Минувшим летом суд требовал прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, утверждая, что она получила право отстранять от работы судей, что является угрозой беспристрастности и независимости судебной системы страны. Сообщается, что штрафные санкции будут действовать, пока Варшава не удовлетворит требование прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши до окончательного решения суда ЕС по этому делу.

7 октября Конституционный суд Польши признал положения договора о ЕС противоречащими основному закону Польши. Авторы обращения в КС утверждали, что оспоренные статьи договора об уважении к человеческому достоинству, свободе, демократии и другие позволяют международным судам отменять действие польской конституции.

Решение КС Польши вызвало резкую критику властей Евросоюза, которые в том числе заявили, что отказ исполнять положения договора о членстве в ЕС «ставит под вопрос сам фундамент Европейского союза». Варшаве было указано на перспективу прекращения финансирования из казны ЕС.

