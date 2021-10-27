Польшу обязали выплачивать властям ЕС один миллион евро в день, пока она не исправит законы

Суд Европейского союза в Люксембурге обязал польское правительство выплачивать штраф в размере одного миллиона евро в день. Соответствующее решение было опубликовано в среду 27 октября, сообщает РБК.
«Из-за отказа приостановить действие национального законодательства, которое, в частности, относится к юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда, Польше предписывается выплачивать Европейской комиссии ежедневный штраф в размере €1 млн, — сказано в решении суда ЕС (CJEU). — Выполнение мер необходимо во избежание причинения серьезного и непоправимого ущерба правопорядку Европейского союза и ценностям, на которых он основан, в частности верховенству закона».
Минувшим летом суд требовал прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, утверждая, что она получила право отстранять от работы судей, что является угрозой беспристрастности и независимости судебной системы страны. Сообщается, что штрафные санкции будут действовать, пока Варшава не удовлетворит требование прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши до окончательного решения суда ЕС по этому делу.
7 октября Конституционный суд Польши признал положения договора о ЕС противоречащими основному закону Польши. Авторы обращения в КС утверждали, что оспоренные статьи договора об уважении к человеческому достоинству, свободе, демократии и другие позволяют международным судам отменять действие польской конституции.
Решение КС Польши вызвало резкую критику властей Евросоюза, которые в том числе заявили, что отказ исполнять положения договора о членстве в ЕС «ставит под вопрос сам фундамент Европейского союза». Варшаве было указано на перспективу прекращения финансирования из казны ЕС.
Финансовое давление на Варшаву осуществляется не в первый раз. В июле евродепутаты проголосовали за максимально быстрый запуск механизма сокращения финансирования в отношении стран ЕС, нарушающих верховенство закона.
20 сентября суд ЕС обязал Польшу ежедневно выплачивать 500 тысяч евро из-за неисполнения решения о прекращении работ на шахте «Туров». Соседняя Чехия жаловалась, что новые разработки приграничной шахты привели к резкому понижению уровня подземных вод. В Варшаве этот штраф был назван недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности страны.
Новое решение суда в Люксембурге заместитель министра юстиции Польши Себастиан Калета назвал «узурпацией».
«Суд ЕС полностью игнорирует польскую конституцию и вердикты Конституционного суда. Он работает вне компетенции и злоупотребляет назначением денежных штрафов и временных мер. Это следующий этап операции, призванной отобрать у Польши право влияния на строй нашего государства. Это узурпация и шантаж», — цитирует польского чиновника ТАСС.