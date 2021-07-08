ЕС лишает Венгрию и Польшу денег за давление на ЛГБТ

Евродепутаты проголосовали за максимально быстрый запуск механизма сокращения финансирования в отношении стран ЕС, нарушающих верховенство закона. Инициатива «наказывать рублём» за решения в области права была поддержана 529 законодателями. 150 проголосовали «против». 14 воздержались. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает Deutsche Welle.
«Критика Брюсселя нацелена в первую очередь на Польшу и Венгрию», — отмечает издание.
При этом быстрой реализации наказания мешают ранее принятые под давлением Варшавы и Будапешта условия, по которым предварительным условием урезания финансирования со стороны структур ЕС должна быть обязательная юридическая проверка законности санкций. Решение должен принять Европейский суд в Люксембурге. Соответствующие иски были поданы Польшей и Венгрией ещё в марте. Поэтому даже для ускоренной процедуры потребуется около одного календарного года.
Недовольство Брюсселя в том числе объясняется нашумевшим законом, который ограничивает несовершеннолетним венгерцам доступ к информации о представителях ЛГБТ. Закон был принят в июне. Он, в частности, вводит запрет на оборот материалов, «пропагандирующих» гомосексуальность. Главным лоббистом идеи стала правящая партия «Венгерский гражданский союз», возглавляемая премьером Виктором Орбаном.
В случае с Польшей власти ЕС обеспокоены попытками правительства Матеуша Моравецкого проверить через Конституционный суд страны европейское законодательство на соответствие главному национальному законодательному акту. Комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс полагает, что действия польского руководства ставят под вопрос авторитет Европейского суда в Люксембурге.
В июне премьер Венгрии Виктор Орбан отменил свой визит на игру Евро-2020 по футболу. Сборная Венгрии играла со сборной Германии. По данным СМИ, политик передумал, когда стало известно о решении властей Мюнхена включить радужную подсветку на футбольной арене, чтобы поддержать венгерское ЛГБТ-сообщество. УЕФА выступила против идеи, чем спровоцировала ещё больший скандал. Матч закончился вничью.
Протест против решения УЕФА распространился далеко за пределы футбола и политики. Крупнейшие компании Германии, в том числе BMW, Volkswagen, Siemens и финансовые организации, такие, как Sparkasse и Hypovereinsbank, разместили цвета радуги на своих логотипах в Facebook и Twitter.