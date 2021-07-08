ЕС лишает Венгрию и Польшу денег за давление на ЛГБТ

Евродепутаты проголосовали за максимально быстрый запуск механизма сокращения финансирования в отношении стран ЕС, нарушающих верховенство закона. Инициатива «наказывать рублём» за решения в области права была поддержана 529 законодателями. 150 проголосовали «против». 14 воздержались. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает Deutsche Welle.



«Критика Брюсселя нацелена в первую очередь на Польшу и Венгрию», — отмечает издание.



При этом быстрой реализации наказания мешают ранее принятые под давлением Варшавы и Будапешта условия, по которым предварительным условием урезания финансирования со стороны структур ЕС должна быть обязательная юридическая проверка законности санкций. Решение должен принять Европейский суд в Люксембурге. Соответствующие иски были поданы Польшей и Венгрией ещё в марте. Поэтому даже для ускоренной процедуры потребуется около одного календарного года.

