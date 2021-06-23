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В Германии разгорелся скандал из-за отказа УЕФА осветить стадион радугой ЛГБТ, президент Венгрии отменил поездку на матч в Мюнхене

Скандал, связанный с отказом УЕФА осветить стадион Мюнхена в радужных цветах, вероятно, достигнет своего апогея сегодня вечером, 23 июня, когда должен состояться матч между Венгрией и Германией. На его фоне свой визит на игру в рамках Евро-2020 отменил президент Венгрии Виктор Орбан, пишет BBC.

Союз европейских футбольных ассоциаций не разрешил Мюнхену использовать цвета радуги на стадионе, назвав себя «политически и религиозно нейтральной организацией». УЕФА пояснил, что учитывает политический контекст Венгрии, где на прошлой неделе вступил в силу закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди лиц младше 18 лет. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что венгерский закон — это «позор», который идет вразрез с европейскими ценностями.

На УЕФА обрушился поток критики. Мэр Мюнхена Дитер Райтер назвал отказ организации «постыдным», в то время как лидер партии «зелёных» Анналена Баербок призвала к отображению цветов радуги по всей Германии как «сильный сигнал разнообразия». Гей-сообщество Мюнхена заявило, что раздаст радужные флаги болельщикам на Allianz Arena во время матча, который должен начаться в 21:00 мск. Капитан сборной Германии Мануэль Нойер, который в первых двух играх носил радужную повязку на руке, продолжит это делать.

В оправдание УЕФА добавил радугу к своему логотипу («УЕФА уважает радугу»), пояснив, что запрос Мюнхена был политическим, хотя сам символ радуги таковым не является.

По данным немецкого агентства DPA, президент Венгрии Орбан отменил поездку на матч чемпионата Европы между Германией и Венгрией. «Будет ли футбольный стадион в Мюнхене или другой европейский стадион сиять цветами радуги, это решает не государство», — сказал он DPA. В Будапеште, по словам Орбана, «цвета радуги были естественной частью городского пейзажа».

Ряд стадионов в Германии заявили, что они включат радужную подсветку, а мэрия Мюнхена опубликовала в «Твиттере» изображение радужных флагов, поднятых перед зданием.

«Протест против решения УЕФА в Германии распространился далеко за пределы футбола и политики», — отмечает BBC. Некоторые из крупнейших компаний Германии разместили цвета радуги на своих логотипах в Facebook и Twitter, в том числе BMW, Volkswagen, Siemens и финансовые организации, такие, как Sparkasse и Hypovereinsbank.

Акцию, в частности, также поддержали футбольные клубы Германии и голландский город Роттердам.

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Комментарии (9)

Norge
Инструкция по правильному поведению в европе:
1. при встрече с представителем негроидной расы рекомендуется встать на одно колено и поцеловать его обувь или пыль под его ногами, по усмотрению представителя.
2. при встрече с представителем лгбт сообщества рекомендуется встать на оба колена и локтя, и повернутся к нему задом, поцелуи по усмотрению представителя.
3. при встрече с неисполнившими ритуал по отношению к негроидной расе и лгбт сообществу немедленно опубликовать пост в фейсбуке и твиттере, и исполнить ритуаьлы взамен неисполнившего.
Павел Михайлов
Вот почему я никогда не буду голосовать за подобных либерастов.
260602101
Орбан и Земан - сладкая парочка , которые выйдя на пенсию войдут в Совет директоров Газпрома или Роснефти........Заработали.....
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