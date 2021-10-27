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«Кто-то вообще не получал». Беглов раскритиковал депутатскую поправку в бюджет

Губернатор Петербурга 27 октября выступил за равные возможности фракций Заксобрания при планировании городского бюджета. Так называемая депутатская поправка в своем нынешнем виде сюда не вписывается.

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«Я считаю, что она неправильная, — заявил Беглов в среду, 27 октября, в Законодательном собрании. — Это народные деньги, не должно быть каких-то лоббирований. У кого-то это лучше получается, у кого-то хуже. Около 10 млрд рублей ежегодно, которые распределялись депутатами, они — давайте честно говорить — распределялись неравномерно. Кто-то вообще не получал. Борис Лазаревич [Вишневский] вот сидит, ничего не получал. Коммунисты не получали… Вот так взять, принять решение — эти 10 млрд мы сами — это неправильно».

Беглов выразил надежду, что депутаты поддержат это мнение, и спикер Законодательного собрания Александр Бельский тут же это сделал: «Абсолютно правильно говорите. Мы с коллегами обсуждали, у нас парламент состоит из большого количества партий, у всех должны быть одинаковые права, и все заботятся о своих территориях».

Депутатские поправки давали возможность парламентариям перераспределять часть бюджетных средств. Иногда они становились предметом скандалов и уголовных дел. Так, в 2018 году за мошенничество с депутатской поправкой была осуждена депутат Светлана Нестерова. На данный момент следствие изучает дело депутата Романа Коваля. Как считают оперативники, Коваль и его помощник помогали предпринимателю Михаилу Лихолетову получать госконтракты на поставку оборудования в петербургские больницы. Средства на их реализацию были выделены через депутатскую поправку.

В последние годы сложилась практика выделения средств лояльным депутатам, а кроме того, сама поправка становилась всё более закрытым документом. «Фонтанка» предполагала, что в 7-м созыве этого механизма не останется.

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Комментарии (2)

AP-SPb
"у всех должны быть одинаковые права, и все заботятся о своих территориях" - судя по этому опять вернут выделение определённых сумм каждому? Или придумают какой-то новый механизм официальной взятки?
Урус-Баши
Давно пора уже. Строят никому не нужные детские площадки там, где дети не гуляют. Почти на дороге, чтобы видно было. Алкаши благодарны и голосуют как надо. Или плакаты со своими нефотогеничными лицами вешают. "Ваш демутат М.. или ...бок".
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