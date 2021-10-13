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СК: Экс-депутат ЗакСа Петербурга Роман Коваль получил часть взятки дорогой машиной. Дело передано в суд

Следственный комитет передал в суд дело бывшего депутата петербургского ЗакСа Романа Коваля

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Получение взятки в размере 17 млн инкриминирует Следственный комитет бывшему депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Роману Ковалю. Его помощник пойдет в суд как посредник.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, следствие уверено, что в 2017–2020 годах Коваль через помощника Андрея Гришина получил от представителя коммерческих компаний взятку в размере 10,6 млн рублей за лоббирование интересов компании при получении субсидий на приобретение оборудования и материалов для пяти бюджетных медучреждений Петербурга. Помимо этого, народный избранник получил автомобиль марки Audi Q7 стоимостью 6,2 млн рублей. Как отмечают в СК, структуры, которые представлял «даритель» миллионов, впоследствии заключили с этими учреждениями контракты на поставку оборудования.

Кроме того, по версии СК, в 2019 году Коваль при посредничестве Гришина получил еще один транш в 800 тысяч рублей от представителя ООО «Рубин», за это он должен был поспособствовать в выделении субсидии для покупки и монтажа лифтов для родильных домов города. Сам «Рубин» потом им и поставил это оборудование.

«В целях обеспечения конфискации и исполнения приговора суда на полученный Ковалем в качестве взятки автомобиль Audi Q7, а также на имущество обвиняемых в общей сумме более 17 млн рублей наложен арест», — сообщили в СК.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии (2)

266337012
Вот, а мы слышим -денег нет, поэтому новый детский сад на Красуцкого руинировали.
VKuser1115940
А почему не указали его партийную принадлежность?
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