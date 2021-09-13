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Телебонили не для афиши. Чем занимались петербургские депутаты 5 лет

Депутаты петербургского парламента на минувшей неделе провели прощальное заседание. За последние 30 лет это был самый долгий созыв.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Архив
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Законодательное собрание 6-го созыва накануне официально завершило работу, хоть саму сессию депутаты закрывать не стали, заинтриговав общественность. За неделю до выборов спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров поблагодарил депутатов и пожелал им победы, а шестерым единороссам, которые мандаты уже точно не получат, раздал благодарности. Из официальных релизов известно, что депутаты за 5 лет приняли 800 законов и 1200 постановлений, но главный итог вовсе не в этом. «Фонтанка» рассказывает, чем на самом деле занимались парламентарии эти годы и почему даже такой парламент был важен.

«Данный вид не соответствует человеку»

Весной 2021 года напротив окна кабинета в Мариинском дворце оппозиционного депутата Законодательного собрания Максима Резника установили камеру. Так аппарат Мариинского дворца отреагировал на новость о том, что дома у родственника депутата прошли обыски, по итогам которых нашли кустики наркотических растений. Такое вмешательство в личное пространство — камера была установлена так, что снимала даже, когда депутат переодевался, — стало давно привычным для обитателей Законодательного собрания. С начала созыва сотрудникам и депутатам последовательно запрещали самые разнообразные вещи: ходить без галстука, оставлять электроприборы в розетке, ходить на каблуках, приходить без носков, не снимать рюкзаки при входе в зал заседаний и так далее. Новые правила чаще всего нигде не прописывались, но посредством сарафанного радио все о них знали.

История с галстуками, например, началась аж с первого заседания нового, 6-го созыва. Тогда спикер Вячеслав Макаров с трибуны отчитал только что избравшегося от партии КПРФ одного из самых богатых депутатов, строителя Александра Рассудова за то, что он оделся не по форме, а в перерыве сам повязал Рассудову галстук. Спустя год правила начали действовать не только для депутатов, но и для визитёров: без галстука не смогли попасть в Мариинский дворец даже гости, шедшие на приём к депутатам от «Единой России». Корреспондент «Фонтанки» стал свидетелем одной из таких сцен: к депутату Борису Вишневскому не смог пройти молодой человек в футболке и куртке, не сработало даже то, что депутат протянул гостю свой галстук. «Человека не пускать, данный вид не соответствует человеку. На футболку галстук не может быть надет», — заявила дежурившая на входе завхоз Алёна Кукушкина. Именно ей и приписывают креатуру этих правил и по-военному чёткое соблюдение их исполнения.

Своеобразный парламентский дресс-код постепенно был введён не только для мужчин. В конце 2016 года женщины Мариинского дворца передавали из уст в уста новое правило о запрете каблуков. Предшествовал этому случай с депутатом от «Единой России». Женщина подвернула ногу, торопясь на заседание Законодательного собрания. Эта производственная травма, впрочем, ещё не самая тяжелая в числе полученных депутатами: одна из законодательниц тоже получила травму ноги, поехав в командировку в Сирию — поддержать боевой дух военных. «Помочила ножку в луже, а вода оказалась радиоактивной», — рассказала депутат журналисту «Фонтанки», попросив не называть её имени. Травма за пять лет так и не зажила.

«Демон ЗакСа»

Одной из ключевых и наиболее показательных историй для 6-го созыва петербургского парламента стало противостояние, связанное с попыткой передать Исаакиевский собор РПЦ. В 2015 году Георгий Полтавченко отказал петербургской митрополии, претендовавшей на исключительное пользование Исаакиевским собором. Он сослался на то, что музей выгоден городу — приносит доходы в бюджет. Церковь не удовлетворилась отказом, и митрополит Варсонофий и патриарх Кирилл обратились к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. В конце 2016 года стало известно, что губернатор Георгий Полтавченко изменил своё мнение и поручил передать в пользование РПЦ Исаакиевский собор на 49 лет, а музей выселить в двухлетний срок. Тем не менее спустя пять лет музей так и не съехал с насиженного места.

Тема передачи Исаакия РПЦ была актуальной на заседаниях для депутатов в 2016–2018 годах. Оппозиционные политики устраивали акции в защиту музея, а спикер парламента Вячеслав Макаров им противостоял. «Президент четко сказал: Исаакиевский собор — это дом Божий, он строился для молитв. Прекратите политизировать этот вопрос и совершать тусовки, от которых волосы дыбом становятся. Проводить хороводы вокруг русского православного собора — это как? Танцы устраивать, взявшись за руки, вокруг православного храма, — это как?» — говорил он с трибуны.

Желая показать себя в виде главного защитника собора, Макаров дал интервью телеканалу «Санкт-Петербург», больше года оно провисело на сайте Законодательного собрания в разделе «новости». Каждый день пресс-служба обновляла эту запись и вытаскивала её наверх как актуальную.

Противостояние защитников музея и желающих сделать подарок РПЦ показало, что городской парламент — вполне себе место для дискуссий, с другой стороны — не все стороны оказались готовы к критике. Так, после уличной акции на Марсовом поле, где кто-то из участников пришёл с плакатом, на котором изобразил спикера парламента в виде сбитого на Петроградской стороне Мефистофеля и подписал «демон ЗакСа», в Мариинском дворце начались проверки. Искали помощников депутатов, сходивших на акцию. «Хочешь заниматься тем, чем хочешь, например, резко критиковать своего начальника, тогда уволься или, наоборот, займи его место, — объяснял Макаров, говоря о себе как о начальнике. — Проверять или не проверять — это решает работодатель, они со мной заключили договор. Я отвечаю не только за их работу, но и за их поступки, за то, что они делают, за то, как они ведут себя на улицах и дома».

«Трибуна для оппозиции»

«Разве мы виноваты, что нас тридцать шесть?!» — обратился Вячеслав Макаров с трибуны к парламентской оппозиции осенью 2016 года. Речь шла о количестве депутатов во фракции «Единой России», а реагировал спикер на претензии справедливороссов на то, что представители партии власти единолично разработали проект о создании парламентской комиссии по этике. Поводом для её создания стал скандал с вице-спикером Анатолием Дроздовым. Он не хотел отвечать на вопросы журналиста «Новой газеты» Александры Гармажаповой и исковеркал её фамилию, заменив букву «а» на «о», журналист в ответ назвала его «расческой» (депутат известен тем, что на выборах 2011 года пытался протолкнуть пачку бюллетеней в урну с помощью расчески). Скандал вышел на федеральный уровень, недовольство поведением депутата высказывали даже в руководстве «Единой России». Реакцией Законодательного собрания стало создание комиссии по этике, причем среди авторов проекта оказался и сам Дроздов. За пять лет комиссия анонсировала лишь одно заседание: на нём должны были рассматривать этичность нахождения Максима Резника в квартире, где его родственник выращивал наркотики.

Несмотря на очевидное превосходство «Единой России», оппозиционная повестка на заседаниях городского парламента была регулярно, и этим ЗакС Петербурга выделялся на российской политической карте. Депутаты критиковали решения и местных властей (например, наименования моста в честь Кадырова), и федеральных (пенсионную реформу и поправки к Конституции), а также неизменно высказывались, когда в городе разгоняли протестные акции. Выступления становились ещё громче, если Вячеслав Макаров отключал критикующим микрофон, обычно это происходило при упоминании Алексея Навального или же когда нелестные слова были обращены в сторону руководителей государства. Таким образом Макаров хоть и оставался охранителем системы, но, возможно, сам того и не желая, делал оппозиции подарок в виде новостей в федеральных лентах с такими заголовками «петербургскому депутату четырежды выключили микрофон, пока он высказывался о коррупции». Лидерами по отключенному микрофону стали «яблочник» Борис Вишневский и беспартийный Максим Резник.

«Зелёная книга»

В 2018 году в городском парламенте сменился пресс-секретарь: вместо Елены Тимошенко на службу заступила Елена Гаврищук, до этого тоже работавшая в Законодательном собрании, но на другой должности. Примерно с этого момента спикер петербургского парламента стал непременно вставлять в свою речь метафоричные выражения и на пресс-конференциях даже просил журналистов выносить их в заголовки новостей. Авторство крылатых цитат приписывают Елене Гаврищук. «Зачем колыхать и телебонить», «нет утюга для скомканной репутации», «наши законы — не клочки, вырванные из контекста», «узелки блокадной памяти завязаны суровыми нитками в каждой семье», «нельзя бросать детей под дубинки», «развал СССР — величайшая катастрофа ХХ века», «пылесос турбелентности» — это лишь некоторые из высказываний. Одна из наиболее часто повторяемых фраз Макаровым — про «зелёную книгу», которую пишет петербургский парламент.

Писали её депутаты в весьма необычном режиме: несколько раз парламентарии изменяли территорию зон зелёных насаждений, переводя частную землю, купленную застройщиками, в зону под сады и парки. После этого неизменно шли суды, которые своенравное решение Законодательного собрания отменяли. Один из ярких таких конфликтов случился в 2019 году. Критика главы парламента обрушилась на чиновников и менеджеров компании «Бронка девелопмент», бенефициарами которой являлись Наталья Негодова, дочь генерала ФСБ в отставке Николая Негодова, и Никита Муров, внук генерала, экс-главы ФСО России Евгения Мурова. «Когда мы видим уплотнительную застройку, хочется дать определение чиновникам, курирующим эту отрасль, — это не просто чиновники, это шпана», — заявил Макаров, добавив, что Евгений Ким, раньше отвечавший за выдачу разрешений на строительство, теперь работает в «Бронка Групп», которая строит дом на Большой Разночинной, угрожающий соседним историческим зданиям. Спустя несколько месяцев сотрясания документами и законопроектами историю с «Бронкой» оставили в покое. С домом в 2021 году, к слову, всё в порядке, он всё так же строится, большая часть квартир распроданы.

Наливайка

В 2016 году в Законодательное собрание избралось немало новых депутатов. О части из них не слышали за пять лет ничего не только избиратели, но и коллеги. Так, например, сын единоросски Любови Егоровой депутат от ЛДПР Виктор Сысоев, заявивший после избрания в интервью «Фонтанке», что будет заниматься «ничем», можно сказать, обещание сдержал: под его авторством вышло всего несколько законопроектов, все они технические и написаны не им самим, а аппаратом комитета по законодательству. Зато занимающий кабинет напротив Сысоева единоросс Александр Ваймер хоть и не блистал с трибуны, но, в отличие от Сысоева, с первых дней нового созыва стал одним из самых популярных депутатов. Коллеги наведывались к нему в перерывах и после заседаний: в серванте у него всегда стоял самогон, получивший в Законодательном собрании название «ваймеровка», а на подносе — ароматное сало.

Именно с алкоголем связан самый громкий законопроект 6-го созыва, автором его стал тоже депутат-новичок, до этого, правда, работавший в аппарате Законодательного собрания. Единоросс Денис Четырбок, возглавивший комитет по законодательству, сменив на этом месте эпатажного Виталия Милонова, написал закон о запрете «наливаек» в жилых домах. Из-за документа под угрозой оказались не только эти самые «наливайки», но и авторские петербургские бары в центре города. Несколько месяцев документ обсуждали, критиковали, владельцы баров писали петиции, несмотря на это, губернатор Александр Беглов закон подписал. Но затем, когда он уже вступил в силу, глава города решил отменить его и поругать депутатов за поспешность. Если не анализировать дополнительные вводные, можно сказать, что сам по себе пример такого рода законодательной последовательности уникальный и, возможно, единственный.

С поправкой и без

Вместе с 6-м созывом Законодательного собрания, скорее всего, канет в лету парламентская традиция — депутатская поправка. Это инструмент, с помощью которого ранее чиновники Смольного налаживали взаимоотношения с парламентариями. Поправки раздавали ещё во времена Анатолия Собчака. Предполагалось, что те, кто проголосует за законопроект о бюджете, получают право участвовать в его правке при втором чтении. Обычно наибольший объем средств депутаты направляли в комитет по социальной политике на субсидии по возмещению затрат НКО. Ведомство проводило конкурсный отбор, где определяло, какой из организаций достанутся средства. Зачастую такими НКО оказываются именно организации, близкие к депутатскому корпусу. Сам механизм считался коррупционным и вызывал немало критики.

Во время управления Законодательным собранием спикером Вячеславом Макаровым поправку стали получать лишь лояльные ему депутаты. В последние годы она эволюционировала. Если раньше можно было увидеть, на что и какой депутат выделяет деньги, то сейчас документ носит максимально закрытый характер: напротив суммы проставлены лишь целевые статьи и распределители бюджетных средств. Более того, последние два года депутатские правки вносятся не во время второго чтения законопроекта о бюджете, а еще на стадии его формирования.

В 2016 году за мошенничество с депутатской поправкой была осуждена депутат Светлана Нестерова. На данный момент следствие изучает дело депутата Романа Коваля. Как утверждали в суде оперативные сотрудники, Коваль и его помощник помогали предпринимателю Михаилу Лихолетову получать госконтракты на поставку оборудования в петербургские больницы. Средства были выделены через депутатскую поправку. За протекцию предприниматель якобы заплатил депутату 16 млн рублей. Накануне Нового года Коваль и его помощник дали признательные показания.

Судя по всему, в 7-м созыве поправку отменят вовсе (также разговоры ходят и о переводе парламента на полупрофессиональный, когда половина депутатов зарплату не получает, зато легально занимается бизнесом): поводов выстраивать отношения с и так лояльными правительству города депутатами (вероятно, большинство таковых наберётся по итогам выборов) с виду нет.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Архив

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Комментарии (10)

Савва Морозов
У Резника штор или жалюзи нет?
За Исаакий вышел народ, а эти ... лишь присосались.
Pilat
Ну и лично я не забыл, как наши депутаты молчали как рыба об лед, когда городские власти ничего не сделали для проведения нормальной вакцинации.
Так что мимо кассы на панель.
AlexOzz
Это ты про Резника? Верно, на одного свободнаго человека во власти стало меньше...
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