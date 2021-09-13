Телебонили не для афиши. Чем занимались петербургские депутаты 5 лет

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Законодательное собрание 6-го созыва накануне официально завершило работу, хоть саму сессию депутаты закрывать не стали, заинтриговав общественность. За неделю до выборов спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров поблагодарил депутатов и пожелал им победы, а шестерым единороссам, которые мандаты уже точно не получат, раздал благодарности. Из официальных релизов известно, что депутаты за 5 лет приняли 800 законов и 1200 постановлений, но главный итог вовсе не в этом. «Фонтанка» рассказывает, чем на самом деле занимались парламентарии эти годы и почему даже такой парламент был важен.



«Данный вид не соответствует человеку»

Весной 2021 года напротив окна кабинета в Мариинском дворце оппозиционного депутата Законодательного собрания Максима Резника установили камеру. Так аппарат Мариинского дворца отреагировал на новость о том, что дома у родственника депутата прошли обыски, по итогам которых нашли кустики наркотических растений. Такое вмешательство в личное пространство — камера была установлена так, что снимала даже, когда депутат переодевался, — стало давно привычным для обитателей Законодательного собрания. С начала созыва сотрудникам и депутатам последовательно запрещали самые разнообразные вещи: ходить без галстука, оставлять электроприборы в розетке, ходить на каблуках, приходить без носков, не снимать рюкзаки при входе в зал заседаний и так далее. Новые правила чаще всего нигде не прописывались, но посредством сарафанного радио все о них знали.

История с галстуками, например, началась аж с первого заседания нового, 6-го созыва. Тогда спикер Вячеслав Макаров с трибуны отчитал только что избравшегося от партии КПРФ одного из самых богатых депутатов, строителя Александра Рассудова за то, что он оделся не по форме, а в перерыве сам повязал Рассудову галстук. Спустя год правила начали действовать не только для депутатов, но и для визитёров: без галстука не смогли попасть в Мариинский дворец даже гости, шедшие на приём к депутатам от «Единой России». Корреспондент «Фонтанки» стал свидетелем одной из таких сцен: к депутату Борису Вишневскому не смог пройти молодой человек в футболке и куртке, не сработало даже то, что депутат протянул гостю свой галстук. «Человека не пускать, данный вид не соответствует человеку. На футболку галстук не может быть надет», — заявила дежурившая на входе завхоз Алёна Кукушкина. Именно ей и приписывают креатуру этих правил и по-военному чёткое соблюдение их исполнения.



Своеобразный парламентский дресс-код постепенно был введён не только для мужчин. В конце 2016 года женщины Мариинского дворца передавали из уст в уста новое правило о запрете каблуков. Предшествовал этому случай с депутатом от «Единой России». Женщина подвернула ногу, торопясь на заседание Законодательного собрания. Эта производственная травма, впрочем, ещё не самая тяжелая в числе полученных депутатами: одна из законодательниц тоже получила травму ноги, поехав в командировку в Сирию — поддержать боевой дух военных. «Помочила ножку в луже, а вода оказалась радиоактивной», — рассказала депутат журналисту «Фонтанки», попросив не называть её имени. Травма за пять лет так и не зажила.

«Демон ЗакСа»

Одной из ключевых и наиболее показательных историй для 6-го созыва петербургского парламента стало противостояние, связанное с попыткой передать Исаакиевский собор РПЦ. В 2015 году Георгий Полтавченко отказал петербургской митрополии, претендовавшей на исключительное пользование Исаакиевским собором. Он сослался на то, что музей выгоден городу — приносит доходы в бюджет. Церковь не удовлетворилась отказом, и митрополит Варсонофий и патриарх Кирилл обратились к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. В конце 2016 года стало известно, что губернатор Георгий Полтавченко изменил своё мнение и поручил передать в пользование РПЦ Исаакиевский собор на 49 лет, а музей выселить в двухлетний срок. Тем не менее спустя пять лет музей так и не съехал с насиженного места.



Тема передачи Исаакия РПЦ была актуальной на заседаниях для депутатов в 2016–2018 годах. Оппозиционные политики устраивали акции в защиту музея, а спикер парламента Вячеслав Макаров им противостоял. «Президент четко сказал: Исаакиевский собор — это дом Божий, он строился для молитв. Прекратите политизировать этот вопрос и совершать тусовки, от которых волосы дыбом становятся. Проводить хороводы вокруг русского православного собора — это как? Танцы устраивать, взявшись за руки, вокруг православного храма, — это как?» — говорил он с трибуны.

Желая показать себя в виде главного защитника собора, Макаров дал интервью телеканалу «Санкт-Петербург», больше года оно провисело на сайте Законодательного собрания в разделе «новости». Каждый день пресс-служба обновляла эту запись и вытаскивала её наверх как актуальную.

Противостояние защитников музея и желающих сделать подарок РПЦ показало, что городской парламент — вполне себе место для дискуссий, с другой стороны — не все стороны оказались готовы к критике. Так, после уличной акции на Марсовом поле, где кто-то из участников пришёл с плакатом, на котором изобразил спикера парламента в виде сбитого на Петроградской стороне Мефистофеля и подписал «демон ЗакСа», в Мариинском дворце начались проверки. Искали помощников депутатов, сходивших на акцию. «Хочешь заниматься тем, чем хочешь, например, резко критиковать своего начальника, тогда уволься или, наоборот, займи его место, — объяснял Макаров, говоря о себе как о начальнике. — Проверять или не проверять — это решает работодатель, они со мной заключили договор. Я отвечаю не только за их работу, но и за их поступки, за то, что они делают, за то, как они ведут себя на улицах и дома».



«Трибуна для оппозиции»

«Разве мы виноваты, что нас тридцать шесть?!» — обратился Вячеслав Макаров с трибуны к парламентской оппозиции осенью 2016 года. Речь шла о количестве депутатов во фракции «Единой России», а реагировал спикер на претензии справедливороссов на то, что представители партии власти единолично разработали проект о создании парламентской комиссии по этике. Поводом для её создания стал скандал с вице-спикером Анатолием Дроздовым. Он не хотел отвечать на вопросы журналиста «Новой газеты» Александры Гармажаповой и исковеркал её фамилию, заменив букву «а» на «о», журналист в ответ назвала его «расческой» (депутат известен тем, что на выборах 2011 года пытался протолкнуть пачку бюллетеней в урну с помощью расчески). Скандал вышел на федеральный уровень, недовольство поведением депутата высказывали даже в руководстве «Единой России». Реакцией Законодательного собрания стало создание комиссии по этике, причем среди авторов проекта оказался и сам Дроздов. За пять лет комиссия анонсировала лишь одно заседание: на нём должны были рассматривать этичность нахождения Максима Резника в квартире, где его родственник выращивал наркотики.



Несмотря на очевидное превосходство «Единой России», оппозиционная повестка на заседаниях городского парламента была регулярно, и этим ЗакС Петербурга выделялся на российской политической карте. Депутаты критиковали решения и местных властей (например, наименования моста в честь Кадырова), и федеральных (пенсионную реформу и поправки к Конституции), а также неизменно высказывались, когда в городе разгоняли протестные акции. Выступления становились ещё громче, если Вячеслав Макаров отключал критикующим микрофон, обычно это происходило при упоминании Алексея Навального или же когда нелестные слова были обращены в сторону руководителей государства. Таким образом Макаров хоть и оставался охранителем системы, но, возможно, сам того и не желая, делал оппозиции подарок в виде новостей в федеральных лентах с такими заголовками «петербургскому депутату четырежды выключили микрофон, пока он высказывался о коррупции». Лидерами по отключенному микрофону стали «яблочник» Борис Вишневский и беспартийный Максим Резник.



«Зелёная книга»

В 2018 году в городском парламенте сменился пресс-секретарь: вместо Елены Тимошенко на службу заступила Елена Гаврищук, до этого тоже работавшая в Законодательном собрании, но на другой должности. Примерно с этого момента спикер петербургского парламента стал непременно вставлять в свою речь метафоричные выражения и на пресс-конференциях даже просил журналистов выносить их в заголовки новостей. Авторство крылатых цитат приписывают Елене Гаврищук. «Зачем колыхать и телебонить», «нет утюга для скомканной репутации», «наши законы — не клочки, вырванные из контекста», «узелки блокадной памяти завязаны суровыми нитками в каждой семье», «нельзя бросать детей под дубинки», «развал СССР — величайшая катастрофа ХХ века», «пылесос турбелентности» — это лишь некоторые из высказываний. Одна из наиболее часто повторяемых фраз Макаровым — про «зелёную книгу», которую пишет петербургский парламент.

Писали её депутаты в весьма необычном режиме: несколько раз парламентарии изменяли территорию зон зелёных насаждений, переводя частную землю, купленную застройщиками, в зону под сады и парки. После этого неизменно шли суды, которые своенравное решение Законодательного собрания отменяли. Один из ярких таких конфликтов случился в 2019 году. Критика главы парламента обрушилась на чиновников и менеджеров компании «Бронка девелопмент», бенефициарами которой являлись Наталья Негодова, дочь генерала ФСБ в отставке Николая Негодова, и Никита Муров, внук генерала, экс-главы ФСО России Евгения Мурова. «Когда мы видим уплотнительную застройку, хочется дать определение чиновникам, курирующим эту отрасль, — это не просто чиновники, это шпана», — заявил Макаров, добавив, что Евгений Ким, раньше отвечавший за выдачу разрешений на строительство, теперь работает в «Бронка Групп», которая строит дом на Большой Разночинной, угрожающий соседним историческим зданиям. Спустя несколько месяцев сотрясания документами и законопроектами историю с «Бронкой» оставили в покое. С домом в 2021 году, к слову, всё в порядке, он всё так же строится, большая часть квартир распроданы.

Наливайка

В 2016 году в Законодательное собрание избралось немало новых депутатов. О части из них не слышали за пять лет ничего не только избиратели, но и коллеги. Так, например, сын единоросски Любови Егоровой депутат от ЛДПР Виктор Сысоев, заявивший после избрания в интервью «Фонтанке», что будет заниматься «ничем», можно сказать, обещание сдержал: под его авторством вышло всего несколько законопроектов, все они технические и написаны не им самим, а аппаратом комитета по законодательству. Зато занимающий кабинет напротив Сысоева единоросс Александр Ваймер хоть и не блистал с трибуны, но, в отличие от Сысоева, с первых дней нового созыва стал одним из самых популярных депутатов. Коллеги наведывались к нему в перерывах и после заседаний: в серванте у него всегда стоял самогон, получивший в Законодательном собрании название «ваймеровка», а на подносе — ароматное сало.

Именно с алкоголем связан самый громкий законопроект 6-го созыва, автором его стал тоже депутат-новичок, до этого, правда, работавший в аппарате Законодательного собрания. Единоросс Денис Четырбок, возглавивший комитет по законодательству, сменив на этом месте эпатажного Виталия Милонова, написал закон о запрете «наливаек» в жилых домах. Из-за документа под угрозой оказались не только эти самые «наливайки», но и авторские петербургские бары в центре города. Несколько месяцев документ обсуждали, критиковали, владельцы баров писали петиции, несмотря на это, губернатор Александр Беглов закон подписал. Но затем, когда он уже вступил в силу, глава города решил отменить его и поругать депутатов за поспешность. Если не анализировать дополнительные вводные, можно сказать, что сам по себе пример такого рода законодательной последовательности уникальный и, возможно, единственный.

С поправкой и без

Вместе с 6-м созывом Законодательного собрания, скорее всего, канет в лету парламентская традиция — депутатская поправка. Это инструмент, с помощью которого ранее чиновники Смольного налаживали взаимоотношения с парламентариями. Поправки раздавали ещё во времена Анатолия Собчака. Предполагалось, что те, кто проголосует за законопроект о бюджете, получают право участвовать в его правке при втором чтении. Обычно наибольший объем средств депутаты направляли в комитет по социальной политике на субсидии по возмещению затрат НКО. Ведомство проводило конкурсный отбор, где определяло, какой из организаций достанутся средства. Зачастую такими НКО оказываются именно организации, близкие к депутатскому корпусу. Сам механизм считался коррупционным и вызывал немало критики. Во время управления Законодательным собранием спикером Вячеславом Макаровым поправку стали получать лишь лояльные ему депутаты. В последние годы она эволюционировала. Если раньше можно было увидеть, на что и какой депутат выделяет деньги, то сейчас документ носит максимально закрытый характер: напротив суммы проставлены лишь целевые статьи и распределители бюджетных средств. Более того, последние два года депутатские правки вносятся не во время второго чтения законопроекта о бюджете, а еще на стадии его формирования.

В 2016 году за мошенничество с депутатской поправкой была осуждена депутат Светлана Нестерова. На данный момент следствие изучает дело депутата Романа Коваля. Как утверждали в суде оперативные сотрудники, Коваль и его помощник помогали предпринимателю Михаилу Лихолетову получать госконтракты на поставку оборудования в петербургские больницы. Средства были выделены через депутатскую поправку. За протекцию предприниматель якобы заплатил депутату 16 млн рублей. Накануне Нового года Коваль и его помощник дали признательные показания.

Судя по всему, в 7-м созыве поправку отменят вовсе (также разговоры ходят и о переводе парламента на полупрофессиональный, когда половина депутатов зарплату не получает, зато легально занимается бизнесом): поводов выстраивать отношения с и так лояльными правительству города депутатами (вероятно, большинство таковых наберётся по итогам выборов) с виду нет. Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

