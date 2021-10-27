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Региональный оператор объявил первые аукционы на вывоз мусора из шести районов Петербурга

Невский экологический оператор Петербурга объявил два аукциона на вывоз отходов. Шесть районов собираются обслужить почти за полтора миллиарда.

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Документация опубликована 27 октября. Первый аукцион со стартовой ценой 856 млн рублей относится к Пушкинскому, Колпинскому и Невскому районам города. В случае с последним уточняется, что речь идет о МО «Ивановский», МО «Невская застава», МО «Обуховский» и МО «Рыбацкое». Вывезти предполагается 1,4 млн кубометров. Второй — на 541 млн — Курортный, Кронштадтский и Петродворцовый районы (700 тысяч кубометров).

Сроки оказания услуг — 2022 год. В адресной документации к первому контракту указано прогнозируемое расстояние до объектов размещения отходов. Для Пушкинского района оно не превышает 50 км, в качестве полигона указан «Новый Свет-Эко», для Колпинского и Невского — более 100 км, речь об объекте ООО «Авто-Беркут» в Лужском районе (он же — для Кронштадтского и Петродворцового). Для Курортного района вписан объект ООО «Расэм» в Выборге (120–140 км).

Напомним, Смольный в начале сентября подписал соглашение с НЭО как с региональным оператором по обращению с отходами в Петербурге. Компания должна приступить к выполнению своих обязанностей не позднее 1 января 2022 года.

Итоги конкурса на статус регионального оператора были подведены в августе, стоимость контракта на 10 лет — 131 млрд рублей. О планах по строительству новых мусороперерабатывающих предприятий и осуществлению функции регоператора — читайте в интервью генерального директора НЭО Екатерины Горшковой на «Фонтанке».

«Невский экологический оператор» — компания, учрежденная Петербургом, Ленобластью, ИнтерРАО и ВТБ для реализации единой политики по обращению с отходами города.

В большинстве регионов России в 2019 году стартовала так называемая мусорная реформа: было выбрано около 250 компаний, которые стали региональными операторами по обращению с отходами. Госдума приняла закон, который позволил Петербургу, Москве и Севастополю взять отсрочку на 3 года.

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Комментарии (2)

261844081
"эко" в России-это складирование мусора на земле, интересно) обычно в нормальном мире "эко"-это контейнеры переработки, когда мусор не на землю бросается, которые обозначены на ресайкл мэр и тд
AndrewBarsik
В Санкт-Петербурге вопреки здравому смыслу и нормативно-праововым актам продолжают начислять плату за вывоз мусора, исходя из площади квартиры, а не не из числа проживающих. Любые попытки найти вразумительный ответ вопрос: "Сколько это безобразие будет продолжаться и кто положит этому конец?" увы безуспешны. Складывается впечатление, что вся так называемая "власть" и контрольно-надзирающие органы имеют долю в "мусорном" бизнесе.
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