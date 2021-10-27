Региональный оператор объявил первые аукционы на вывоз мусора из шести районов Петербурга

Документация опубликована 27 октября. Первый аукцион со стартовой ценой 856 млн рублей относится к Пушкинскому, Колпинскому и Невскому районам города. В случае с последним уточняется, что речь идет о МО «Ивановский», МО «Невская застава», МО «Обуховский» и МО «Рыбацкое». Вывезти предполагается 1,4 млн кубометров. Второй — на 541 млн — Курортный, Кронштадтский и Петродворцовый районы (700 тысяч кубометров).



Сроки оказания услуг — 2022 год. В адресной документации к первому контракту указано прогнозируемое расстояние до объектов размещения отходов. Для Пушкинского района оно не превышает 50 км, в качестве полигона указан «Новый Свет-Эко», для Колпинского и Невского — более 100 км, речь об объекте ООО «Авто-Беркут» в Лужском районе (он же — для Кронштадтского и Петродворцового). Для Курортного района вписан объект ООО «Расэм» в Выборге (120–140 км).

