Кандидат в вице-губернаторы по ЖКХ согласился с необходимостью рассекретить данные заявителей портала «Наш Санкт-Петербург»

Вопрос задал представитель «Яблока» Борис Вишневский, который неоднократно призывал отказаться от анонимности обращений на портал, чтобы вычислять профессиональных жалобщиков.



«Здесь я с вами полностью согласен», — ответил Повелий и рассказал, что были случаи, когда конкретный заявитель генерировал 80 обращений за ночь, добавив, что сразу хочется спросить у автора, все ли у него хорошо, и «хорошо ли себя чувствует жена».



Ранее «Фонтанка» писала о жалобщиках, которые подают заявления на портал в огромном количестве.

