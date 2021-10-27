FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
69.55р80.70р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Кандидат в вице-губернаторы по ЖКХ согласился с необходимостью рассекретить данные заявителей портала «Наш Санкт-Петербург»

Глава Колпинского района Анатолий Повелий, которого губернатор Александр Беглов выдвинул на должность своего заместителя по вопросам ЖКХ, согласился, что необходимо деанонимизировать авторов обращений на портале «Наш Санкт-Петербург». Об этом он сказал во время встречи с представителями парламентских фракций в Мариинском дворце 27 октября, сообщает корреспондент «Фонтанки».

3
Печать

Вопрос задал представитель «Яблока» Борис Вишневский, который неоднократно призывал отказаться от анонимности обращений на портал, чтобы вычислять профессиональных жалобщиков.

«Здесь я с вами полностью согласен», — ответил Повелий и рассказал, что были случаи, когда конкретный заявитель генерировал 80 обращений за ночь, добавив, что сразу хочется спросить у автора, все ли у него хорошо, и «хорошо ли себя чувствует жена».

Ранее «Фонтанка» писала о жалобщиках, которые подают заявления на портал в огромном количестве.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Silver867
По нашему дому эти жалобщики конкретно задрали.
Косплеят старика Фрекленда из «Собаки Баскервилей».
Вплоть до абсурдных жалоб типа «на газоне павшая листва», «на входной двери подъезда поцарапан домофонный блок» и «общее имущество дома незаконно сдаётся в аренду» - это про табличку с названием и телефоном обслуживающей домофон организации на двери.
EugenPark
Если все 80 жалоб за ночь по факту, то в чем проблема?
alexadmin
Импотенция власти. Когда и сам не способен навести порядок и удивляешься, когда кого-то это настолько достало, что он взялся за чужую работу.
Ах да, если с заявлениями что-то по здравому смыслу не так, то может надо еще и в законах навести порядок?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний