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Беглов объяснил, зачем Петербургу на самом деле нужны нерабочие дни

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Губернатор Александр Беглов заявил, что ограничения во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября — вынужденные. Они дадут возможность жителям Петербурга отправиться на прививку вместо ресторана или магазина. Это главная цель.

«Наша цель — создать условия, чтобы люди вакцинировались, — сообщил Беглов 26 октября в интервью телеканалу «Россия-24». — Мы даем возможность людям в нерабочие дни пойти не в ресторан или в магазины, а на прививочный пункт».

Он подчеркнул, что эпидситуация в Петербурге, как и в стране в целом, вынуждает принимать решения.

«В городе делается все возможное, чтобы сохранить максимально возможные объемы планового лечения. В начале пандемии у нас не было выбора, потому что не было вакцины. Сегодня вакцина есть. Но нужно понимать, что каждая «новая» койка в «красной зоне» — это не оказанная вовремя плановая помощь», — сказал Александр Беглов.

Губернатор привел в пример больницу Святого Георгия. За полтора года работы в «красной зоне» в этом стационаре отменили порядка 20 тысяч операций: плановую помощь не получили почти 7 тысяч человек.

Некоторые регионы страны ввели более жесткие ограничения, чем Петербург. Например, в Хакасии останавливают общественный транспорт и вводят комендантский час для всех. А в тюменской области первыми ввели полный локдаун.

Как будут работать QR-коды в Петербурге во время и после нерабочих дней — читайте здесь.

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Комментарии (20)

266425062
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко э.то делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощ.ь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
266425062
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко э.то делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
263580521
В чем дикость моего коммента то? В том, что у нас губернатор никакой?
И, кстати, в каком месте вы увидели у меня отрицание ковида, призыв не ходить на прививки или еще что-то подобное? Я всего лишь дала характеристику нашему беспомощному губеру, который не способен принимать самостоятельные решения.
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