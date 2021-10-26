Беглов объяснил, зачем Петербургу на самом деле нужны нерабочие дни

Губернатор Александр Беглов заявил, что ограничения во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября — вынужденные. Они дадут возможность жителям Петербурга отправиться на прививку вместо ресторана или магазина. Это главная цель.



«Наша цель — создать условия, чтобы люди вакцинировались, — сообщил Беглов 26 октября в интервью телеканалу «Россия-24». — Мы даем возможность людям в нерабочие дни пойти не в ресторан или в магазины, а на прививочный пункт».



Он подчеркнул, что эпидситуация в Петербурге, как и в стране в целом, вынуждает принимать решения.

