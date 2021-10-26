Беглов объяснил, зачем Петербургу на самом деле нужны нерабочие дни

Губернатор Александр Беглов заявил, что ограничения во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября — вынужденные. Они дадут возможность жителям Петербурга отправиться на прививку вместо ресторана или магазина. Это главная цель.
«Наша цель — создать условия, чтобы люди вакцинировались, — сообщил Беглов 26 октября в интервью телеканалу «Россия-24». — Мы даем возможность людям в нерабочие дни пойти не в ресторан или в магазины, а на прививочный пункт».
Он подчеркнул, что эпидситуация в Петербурге, как и в стране в целом, вынуждает принимать решения.
«В городе делается все возможное, чтобы сохранить максимально возможные объемы планового лечения. В начале пандемии у нас не было выбора, потому что не было вакцины. Сегодня вакцина есть. Но нужно понимать, что каждая «новая» койка в «красной зоне» — это не оказанная вовремя плановая помощь», — сказал Александр Беглов.
Губернатор привел в пример больницу Святого Георгия. За полтора года работы в «красной зоне» в этом стационаре отменили порядка 20 тысяч операций: плановую помощь не получили почти 7 тысяч человек.
Некоторые регионы страны ввели более жесткие ограничения, чем Петербург. Например, в Хакасии останавливают общественный транспорт и вводят комендантский час для всех. А в тюменской области первыми ввели полный локдаун.
Как будут работать QR-коды в Петербурге во время и после нерабочих дней — читайте здесь.