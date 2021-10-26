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В Петербурге проверят списки избирателей более чем на сотне участков

Горизбирком вместе с главами территориальных комиссий проведет проверку однократности получения на сентябрьских выборах бюллетеней на 127 избирательных участках Петербурга. Такое решение члены горкомиссии поддержали на заседании 26 октября.

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Вскрывать мешки и коробки, в которых содержатся списки избирателей, предстоит замглавы городской комиссии Алле Егоровой, секретарю Марине Ждановой, главам ТИКов и сотрудникам аппарата Горизбиркома.

Затем они должны будут провести сверку книг списков избирателей со сведениями о тех, кто подавал заявление на голосование по месту нахождения, и наличие подписей за полученные бюллетени граждан, которые голосовали по месту прописки.

Горкомиссия должна до 16 ноября представить результаты в ЦИК РФ. В том числе проверка коснется, согласно постановлению Центризбиркома, УИКов № 133, № 2240, которые «отметились» во время выборов. Полный список участков, подпадающих под проверку, можно посмотреть в приложении к документу ЦИК.

В Петербурге в сентябре прошли выборы в Заксобрание и Госдуму.

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Комментарии (6)

Otkating
Крыса — капитану корабля:
— Слышь, передай своим, пусть завтра особо не кипишуют. У нас просто учения!
Dim22
И выясниться , что все вбросы организовали СР-ы и коммунисты.
Бабаха
А чего Ф не пишет о подорожании общественного транспорта в 10 раз (наземный одна поездка 250 р. метро 550 р.) на время шоу?
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