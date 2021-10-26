В Петербурге проверят списки избирателей более чем на сотне участков

Вскрывать мешки и коробки, в которых содержатся списки избирателей, предстоит замглавы городской комиссии Алле Егоровой, секретарю Марине Ждановой, главам ТИКов и сотрудникам аппарата Горизбиркома.



Затем они должны будут провести сверку книг списков избирателей со сведениями о тех, кто подавал заявление на голосование по месту нахождения, и наличие подписей за полученные бюллетени граждан, которые голосовали по месту прописки.

