Путин поручил предоставить вакцинированным сотрудникам два оплачиваемых выходных

По итогам совещания с членами правительства президент России Владимир Путин поручил увеличить темпы вакцинации в России, а также обеспечить дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет и предусмотреть изоляцию заболевших в кратчайшие сроки. Документ с поручениями главы государства опубликован на сайте Кремля 24 октября.
«Совместно со сторонами социального партнерства [обеспечить] принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней», — говорится в сообщении.
Кроме того, президент поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом в России неделя с 30 октября по 7 ноября будет нерабочей. В Москве и Петербурге вводятся жёсткие ограничения, подробнее читайте на «Фонтанке».