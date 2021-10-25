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Путин поручил предоставить вакцинированным сотрудникам два оплачиваемых выходных

За вакцинацию от коронавируса дадут выходные на работе

Привившиеся от коронавируса сотрудники смогут рассчитывать на два дополнительных дня отдыха от работы. Пропуск будет оплачен.

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По итогам совещания с членами правительства президент России Владимир Путин поручил увеличить темпы вакцинации в России, а также обеспечить дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет и предусмотреть изоляцию заболевших в кратчайшие сроки. Документ с поручениями главы государства опубликован на сайте Кремля 24 октября.

«Совместно со сторонами социального партнерства [обеспечить] принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в России неделя с 30 октября по 7 ноября будет нерабочей. В Москве и Петербурге вводятся жёсткие ограничения, подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (21)

AndrewBarsik
В России не только поручения Президента не выполняются, но и подписанные им Законы игнорируют им же назначенные судьи. А если это поручение касается гос.служащих, то это очень хорошо. Чем меньше госслужащих находится на работе, тем меньше вреда она принесут людям.
А13579
"рекомендаций по предоставлению"!!! Последнее время руководители страны не в состоянии сами принимать решения? Они только "рекомендуют" принимать решения всем, кому не лень.
Static
Надбавку за прививку я уже получил, теперь еще и оплачиваемые отгулы. Класс.
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