Путин поручил предоставить вакцинированным сотрудникам два оплачиваемых выходных

По итогам совещания с членами правительства президент России Владимир Путин поручил увеличить темпы вакцинации в России, а также обеспечить дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет и предусмотреть изоляцию заболевших в кратчайшие сроки. Документ с поручениями главы государства опубликован на сайте Кремля 24 октября.



«Совместно со сторонами социального партнерства [обеспечить] принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней», — говорится в сообщении.

