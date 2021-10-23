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Погоду в Петербурге на воскресенье обещают смирной. Холодает

Ночью горожанам обещают мороз

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Ближе к ночи 24 октября температура в Петербурге опустится до отрицательных значений. Возможен мокрый снег, а днем — солнце.

По прогнозу Гидрометцентра, воскресенье в городе будет облачным, но с прояснениями. Небольшие осадки, в основном в виде мокрого снега, не исключаются ночью. Ветер будет умеренным, а температура в темное время суток до -1, днем до +4.

Понедельник может начаться с гололедицы, хотя на день обещают до +8.

Днем ранее в городе бушевал ветер, последствия стихии всё еще разгребают коммунальные службы. Падали дорожные знаки и деревья, не обошлось без пострадавших.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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....так она и сегодня смирная, не смотря на стучание в бубен шаманами, которым Фонтанка вчера любезно предоставила арену.
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