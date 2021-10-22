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«Пускать с QR-кодом в кафе и ТЦ». Минпромторг предложил ослабить ковидные меры ради спасения бизнеса

Минпромторг предлагает разрешить работу ТЦ с QR-кодами в «нерабочие дни»

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Минпромторг предложил властям регионов разрешить непродовольственным магазинам, торговым центрам, точкам общепита и бытовых услуг пускать посетителей с QR-кодами во время объявленных нерабочих дней и действия коронавирусных ограничений. Об этом со ссылкой на ведомство 22 октября сообщает РБК.

«Мы призываем действовать крайне взвешенно и не переусердствовать с ограничениями. Приоритет необходимо отдавать соблюдению санитарных требований в объектах торговли и стимулированию к вакцинации населения», — считают в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что бизнес и так подкосило во время пандемии, а дополнительные ограничения могут стать для некоторых предприятий критическими.

Ранее в Центробанке заявили, что предоставят 60 миллиардов рублей для льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, входящих в отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. По прогнозам вице-премьера РФ Андрея Белоусова, потери бизнеса от введения нерабочих дней в стране могут составить около 60 млрд рублей.

В Москве с 28 октября по 7 ноября объявлен частичный локдаун. Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

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Комментарии (11)

266409120
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень н.еловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Павелко Алексей
Правильное решение и вакцинация вырастет в разы.Надо поощрять вакцинацию, иначе провалим эту компанию., если вакцинирован - значит безопасен.и при работе и вакцинирован.Помнится, что работать предприятиям в ТЦ разрешали, если был отдельный вход
nuga
начхать на ваши трк и общепиты,скоро из городов повалим,нечего тут делать,а заработки все удаленно давно,смысла торчать нет.
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