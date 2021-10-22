«Пускать с QR-кодом в кафе и ТЦ». Минпромторг предложил ослабить ковидные меры ради спасения бизнеса

«Мы призываем действовать крайне взвешенно и не переусердствовать с ограничениями. Приоритет необходимо отдавать соблюдению санитарных требований в объектах торговли и стимулированию к вакцинации населения», — считают в министерстве.

Минпромторг предложил властям регионов разрешить непродовольственным магазинам, торговым центрам, точкам общепита и бытовых услуг пускать посетителей с QR-кодами во время объявленных нерабочих дней и действия коронавирусных ограничений. Об этом со ссылкой на ведомство 22 октября сообщает РБК.

В ведомстве подчеркнули, что бизнес и так подкосило во время пандемии, а дополнительные ограничения могут стать для некоторых предприятий критическими.



Ранее в Центробанке заявили, что предоставят 60 миллиардов рублей для льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, входящих в отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии.



Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. По прогнозам вице-премьера РФ Андрея Белоусова, потери бизнеса от введения нерабочих дней в стране могут составить около 60 млрд рублей.

В Москве с 28 октября по 7 ноября объявлен частичный локдаун. Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

