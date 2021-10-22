60 миллионов рублей против коронавируса. ЦБ поможет бизнесу, пострадавшему от пандемии

«В рамках этого лимита кредитные организации, являющиеся уполномоченными банками по программе стимулирования кредитования субъектов МСП, смогут привлечь кредиты Банка России под поручительства АО «Корпорация «МСП»», — говорится в «сообщении.
С 1 ноября по 30 декабря российские банки смогут привлечь от ЦБ кредиты по ставке 4 процента годовых на срок до 1,5 лет. Условие — им необходимо предоставить деньги предприятиям среднего и малого бизнеса по ставке не выше 8,5 процента годовых или снизить до этого уровня выданные им ранее кредиты.
Чтобы получить помощь, предприятие должно входить в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей, утвержденный правительством РФ. Речь идет об общепите, гостиницах, музеях, пассажирском транспорте и других сферах.
Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. По прогнозам вице-премьера РФ Андрея Белоусова, потери бизнеса от введения нерабочих дней в стране могут составить около 60 млрд рублей.