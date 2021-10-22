FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
70.99р82.64р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

60 миллионов рублей против коронавируса. ЦБ поможет бизнесу, пострадавшему от пандемии

Центробанк России выделит 60 миллионов рублей на льготное кредитование предприятий, входящих в отрасли, попавшие под удар в пандемию. Это мера поддержки малого и среднего бизнеса (МСП), сообщает 22 октября пресс-служба ЦБ.

4
Печать

«В рамках этого лимита кредитные организации, являющиеся уполномоченными банками по программе стимулирования кредитования субъектов МСП, смогут привлечь кредиты Банка России под поручительства АО «Корпорация «МСП»», — говорится в «сообщении.

С 1 ноября по 30 декабря российские банки смогут привлечь от ЦБ кредиты по ставке 4 процента годовых на срок до 1,5 лет. Условие — им необходимо предоставить деньги предприятиям среднего и малого бизнеса по ставке не выше 8,5 процента годовых или снизить до этого уровня выданные им ранее кредиты.

Чтобы получить помощь, предприятие должно входить в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей, утвержденный правительством РФ. Речь идет об общепите, гостиницах, музеях, пассажирском транспорте и других сферах.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. По прогнозам вице-премьера РФ Андрея Белоусова, потери бизнеса от введения нерабочих дней в стране могут составить около 60 млрд рублей.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

angel of death
с каких пор кредитная кабала становится способом поддержки бизнеса? больше похоже на "контрольный в голову".
Аппаратчик мокрой классификации
Ещё можно погорельцам бензинчиком помочь. Да. :))
тов
Короче все 60 миллионов отдадут карманным компаниям чиновников и их детушек.

Независимый бизнес даже в америке уже добивают, в будущее пройдет один старбакс.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний