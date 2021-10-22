Депутата из Приозерского района Ленобласти объявили в федеральный розыск по делу о хищении казенных средств

Члена Совета депутатов Приозерского района Ленобласти Юрия Галушко объявили в федеральный розыск. Как сообщает 22 октября 47news, его подозревают в крупном хищении бюджетных средств.



По версии следствия, мужчина организовал схему по выводу денег из районной казны. Для этого якобы использовалось муниципальное предприятие и несколько ИП, оказывавших услуги в сфере ЖКХ.



Согласно ориентировке, Галушко может передвигаться на коричневом «Вольво» или желтом «Опеле», а при себе иметь удостоверение совета депутатов.

