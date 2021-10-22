Депутата из Приозерского района Ленобласти объявили в федеральный розыск по делу о хищении казенных средств

Члена Совета депутатов Приозерского района Ленобласти Юрия Галушко объявили в федеральный розыск. Как сообщает 22 октября 47news, его подозревают в крупном хищении бюджетных средств.
По версии следствия, мужчина организовал схему по выводу денег из районной казны. Для этого якобы использовалось муниципальное предприятие и несколько ИП, оказывавших услуги в сфере ЖКХ.
Согласно ориентировке, Галушко может передвигаться на коричневом «Вольво» или желтом «Опеле», а при себе иметь удостоверение совета депутатов.
Ранее по тому же делу задержали замглавы администрации Приозерского района Ленобласти Александру Полянскую и ее предшественника Владимира Полищука. Чиновницу суд отпустил домой, не найдя доказательств ее вины и поводов для ареста.
Также фигурантом дела является экс-заместитель главы Приозерского района по ЖКХ Наталья Глумилина, а в апреле по делу о крупном мошенничестве на два месяца арестовали гендиректора «Приозерского районного агентства услуг» Юрия Герасева. Подробнее о деле читайте на 47news.