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Суд отпустил домой замглавы администрации Приозерского района. Доказательств ее вины в мошенничестве не нашли

Суд не стал заключать под стражу замглавы администрации Приозерского района Полянскую

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Приморский районный суд Санкт-Петербурга не удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении замглавы администрации Приозерского района Ленобласти Александры Полянской. Ее обвиняли по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения либо в крупном размере).

Как сообщает 22 октября объединенная пресс-служба городских судов Петербурга, никаких доказательств причастности Полянской к вменяемому деянию суду представлено не было. Показания обвиняемого бывшего гендиректора Приозерского районного агентства услуг Юрия Герасева в отношении Полянской, многократно повторенные в ходе различных следственных действий — фактически единственное, что было представлено суду. Все остальные материалы причастность не подтверждают, совокупность собой не образуют, уточнили в пресс-службе.

В итоге суд отказал следствию. Замглавы Приозерской администрации была выпущена из-под стражи в зале суда немедленно. Законных оснований для продления срока ее задержания и отложения судебного заседания суд также не нашел.

«Фонтанка» писала, что Полянская была задержана накануне. На нее дал показания арестованный в апреле по делу о крупном мошенничестве гендиректор ПРАУ Герасев. Подробнее о деле читайте на 47news.

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Комментарии (2)

VKuser174198221
Надо еще проверить- не Навальный ли ее оклеветал.....
Ref
Занималась выборами, выборы прошли- "как надо прошли". Конечно отпустить. Клевещет этот гендиректор ПРАУ...
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