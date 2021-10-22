Суд отпустил домой замглавы администрации Приозерского района. Доказательств ее вины в мошенничестве не нашли

Приморский районный суд Санкт-Петербурга не удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении замглавы администрации Приозерского района Ленобласти Александры Полянской. Ее обвиняли по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения либо в крупном размере).



Как сообщает 22 октября объединенная пресс-служба городских судов Петербурга, никаких доказательств причастности Полянской к вменяемому деянию суду представлено не было. Показания обвиняемого бывшего гендиректора Приозерского районного агентства услуг Юрия Герасева в отношении Полянской, многократно повторенные в ходе различных следственных действий — фактически единственное, что было представлено суду. Все остальные материалы причастность не подтверждают, совокупность собой не образуют, уточнили в пресс-службе.

