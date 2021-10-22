Суд отпустил домой замглавы администрации Приозерского района. Доказательств ее вины в мошенничестве не нашли

Приморский районный суд Санкт-Петербурга не удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении замглавы администрации Приозерского района Ленобласти Александры Полянской. Ее обвиняли по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения либо в крупном размере).
Как сообщает 22 октября объединенная пресс-служба городских судов Петербурга, никаких доказательств причастности Полянской к вменяемому деянию суду представлено не было. Показания обвиняемого бывшего гендиректора Приозерского районного агентства услуг Юрия Герасева в отношении Полянской, многократно повторенные в ходе различных следственных действий — фактически единственное, что было представлено суду. Все остальные материалы причастность не подтверждают, совокупность собой не образуют, уточнили в пресс-службе.
В итоге суд отказал следствию. Замглавы Приозерской администрации была выпущена из-под стражи в зале суда немедленно. Законных оснований для продления срока ее задержания и отложения судебного заседания суд также не нашел.
«Фонтанка» писала, что Полянская была задержана накануне. На нее дал показания арестованный в апреле по делу о крупном мошенничестве гендиректор ПРАУ Герасев. Подробнее о деле читайте на 47news.