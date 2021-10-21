«Интрига в даме». СК задержал двоих заместителей главы Приозерского района Ленобласти

Следственный комитет задержал замглавы администрации Приозерского района Ленобласти Александру Полянскую. Об этом 21 октября сообщает 47news, уточняя, что та же участь постигла ее предшественника.



По данным издания, чиновницу доставили на допрос в Петербург, и в тот же день в «Приозерском районном агентстве услуг» (ПРАУ) прошли обыски. По предварительной информации, они связаны с делом о мошенничестве, которое полиция возбудила весной, а затем материалы ушли в СК.



Полянская работает в администрации около трех лет, коллеги отзываются о ней как об адекватном работящем человеке. В ее компетенции как заместителя по внутренней политике — выборы, отдел кадров, ЗАГС и архив, то есть «безденежные» области. По предварительным данным, в тот же день задержали экс-замглавы района Владимира Полищука, уволенного около четырех месяцев назад.

