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Доктор Лебединский: «Кислородные концентраторы не решат проблему острого дефицита медицинского кислорода»

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«Фонтанка.ру»

Петербургский врач анестезиолог-реаниматолог, доктор медицинских наук Константин Лебединский говорит, что проблема нехватки кислорода в России сегодня глобальная, и подчеркивает, что один концентратор может поддержать только одного пациента. Так он прокомментировал ситуацию с Александровской больницей, где из-за нехватки собственных мощностей пациентов питают через аппараты, получающие кислород из воздуха (концентраторы).

«Обычный кислородный концентратор используется, например, для того, чтобы пожилой больной с хронической обструктивной болезнью лёгких дома немножко дышал кислородом через носовые канюли, — объяснил «Фонтанке» Лебединский 22 октября. — Он создает достаточный поток, но он не создает давления достаточного для того, чтобы работала медицинская аппаратура. Там нужно 4–5 атмосфер в магистрали. Большинство концентраторов такой возможностью не обладают. К концентратору можно подключить одного пациента, ему будет тихонечко идти поток кислорода, и он будет обеспечиваться кислородом хорошего качества».

Пресс-секретарь комитета по здравоохранению Ольга Рябинина глобальной проблемы в вынужденном использовании Александровской больницей концентраторов не видит. Она же подчеркнула, что ни один пациент сегодня не испытывает дефицита кислорода. Сама сложность возникла из-за того, что специализированная станция работает на два медицинских учреждения — на собственно Александровскую больницу и роддом № 18.

«В доковидные времена это было нормально, а сейчас встал вопрос о том, чтобы разъединить систему на два медицинских учреждения. Если у них какие-то проблемы возникают, у них есть кислородные концентраторы, и главный врач может всегда позвонить в комитет и попросить привезти ему еще кислородных концентраторов. По мере того как больницу перепрофилировали, потребовалось больше кислорода, и станция дооснащается», — сказала Рябинина.

В ближайшее время начнется переоборудование кислородной станции Александровской больницы. Планируется, что появится еще два газификатора по 10 тонн. На сегодняшний день больница потребляет более 4 тонн кислорода в сутки.

Константин Лебединский отметил, что проблема нехватки кислорода в стране стоит очень остро. «И речь идет уже достаточно давно о том, чтобы ресурсы технического кислорода, которые по другим техническим требованиям вырабатываются, мобилизовать на медицинские цели. И перед врачами ставится задача эти требования согласовать, чтобы это не принесло вреда больным. Потому что на сегодня обычных наших кислородных мощностей не хватает», — констатировал он.

С 20 октября в ряд регионов сжиженный кислород начало поставлять Министерство обороны. Петербурга нет среди тех, кто запросил помощи военных. По информации «Фонтанки», за исключением Александровской больницы, в медучреждениях города перебоев с кислородом нет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

262224921
Из Лебединских знаю только профессора .
Деиндустриализация страны приносит свои плоды. Дальше хуже.
Через пару лет бензин будем из-за границы везти.
altnec
Здить и здить - это самое главное в жизни президентских чаевников.
lamer
"через аппараты, получающие кислород из воздуха"
Интересно, по мнению автора статьи, сжиженный кислород из чего тогда получают, из воды?
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