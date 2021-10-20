Минобороны передает регионам кислород для лечения коронавируса

Министерство обороны РФ выделяет сжиженный кислород медикам для лечения коронавируса. Как рассказали 20 октября в пресс-службе ведомства, решение принято «в связи с обострением эпидемиологической обстановки в стране».
«Медицинским учреждениям 14 субъектов Российской Федерации уже передано из воинских частей 240,834 тонны сжиженного кислорода», — говорится в сообщении Минобороны.
Завтра еще 27 тонн кислорода доберутся до Башкортостана, Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областей.
В Минобороны уточнили «Фонтанке», что пока среди регионов, получивших кислород от военных, Петербурга нет, но если от местных властей поступит запрос, то городу, конечно, не откажут.
Ранее «Роскосмос» приостановил испытания ракетных двигателей в Воронеже — кислород передали медикам.