FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +12
71.06р82.62р
ТЕМА ДНЯ

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Минобороны передает регионам кислород для лечения коронавируса

2
Печать

Министерство обороны РФ выделяет сжиженный кислород медикам для лечения коронавируса. Как рассказали 20 октября в пресс-службе ведомства, решение принято «в связи с обострением эпидемиологической обстановки в стране».

«Медицинским учреждениям 14 субъектов Российской Федерации уже передано из воинских частей 240,834 тонны сжиженного кислорода», — говорится в сообщении Минобороны.

Завтра еще 27 тонн кислорода доберутся до Башкортостана, Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областей.

В Минобороны уточнили «Фонтанке», что пока среди регионов, получивших кислород от военных, Петербурга нет, но если от местных властей поступит запрос, то городу, конечно, не откажут.

Ранее «Роскосмос» приостановил испытания ракетных двигателей в Воронеже — кислород передали медикам.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

iAm2Cool
Если техническим кислородом будут снабжать больницы (а ежу понятно, что в Минобороны в таких количествах медицинский кислород не поставляли), то уровень смертности на ИВЛ достигнет небывалых высот. Ну, если конечно врачи готовы идти под статью и подавать технический кислород на ИВЛ. Но так как среди врачей таких идиотов найти не удастся, то можно констатировать - просто Шойгу понравилось как Рогозин пропиарился и он решил тут же сплагиатить.
Аппаратчик мокрой классификации
Главное, чтобы с гидразином или иным топливом не попутали..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний