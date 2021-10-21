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Задержите дыхание. В ковидной петербургской больнице не хватает кислорода

То, что система кислородообеспечения Александровской больницы справляется с потребностью с трудом, стало понятно еще во вторую волну эпидемии коронавируса. Городские власти поставили в план на 2022 год реконструкцию кислородной площадки, финансирование ее проектирования заложено в бюджет. А на прошлой неделе добавили 110 коронавирусных коек.

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Фото: Павел каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
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Александровская больница перепрофилировалась под ковид с начала эпидемии. И тогда мощности ее кислородной станции хватало с лихвой — госпитализировались и те, кто нуждается в кислородной поддержке, и те, кто может лечиться без нее. Во вторую и третью волны, когда стали госпитализировать только тяжелых и среднетяжелых, кислорода уже хватало с трудом: меняли редукторы — для увеличения объема прохождения газа, газификаторы — бочки для закачки жидкого кислорода заправляли по три раза в день. В четвертую волну больница сначала сохраняла режим работы 50 на 50 — принимала частично коронавирусных пациентов, частично работала в обычном режиме — принимала неинфицированных пациентов, оказывала им экстренную и плановую помощь.

О том, что проблема с кислородом стала кричащей, когда добавили ковидных коек, «Фонтанке» рассказали читатели.

— Сейчас все очень грустно, пациенты пошли тяжелые. Ситуацию не сравнишь ни с какой другой волной, очень многие нуждаются именно в реанимации. Мощностей кислородной станции стало не хватать уже очевидно. Нам дали 50 концентраторов из госпиталя «Ленэкспо», на них и держимся, — подтвердил «Фонтанке» главный врач Александровской больницы Юрий Линец.

Как пояснили «Фонтанке» эксперты, кислородный концентратор — это электроприбор, который если и используется в ковидных стационарах, то в обычных палатах для пациентов, не нуждающихся в высокопоточном кислороде. Для достаточного обеспечения кислородом пациентов в операционных и в реанимациях медицинские учреждения обеспечиваются газификаторами, проще говоря, бочками, в которые закачивается жидкий кислород. Оттуда через сложную систему под определенным давлением кислород доставляется на отделения.

В обычном — «мирном» режиме работы мощностей существующих станций больницам было достаточно. Но для переведенных в ковид потребовалось увеличение объемов кислорода, поскольку именно он стал основным «лекарством» для пациентов с дыхательной недостаточностью. Расход кислорода вырос в три, а то и в пять раз уже в первую волну. Во вторую волну снова вырос, а в третью он увеличился уже в 15–20 раз в сравнении с «мирным» временем. Сегодня в больницах говорят, что пациенты болеют тяжелее, чем во все предыдущие волны.

Чтобы приспособить клинику под новые мощности, нужно спроектировать новую площадку, заменить бочки на более объемные, обеспечить систему новыми редукторами и т.д. Но прежде надо разработать проект, утвердить его в Ростехнадзоре, построить площадку, на которой располагается станция. Все это время в Александровской что-то меняли и настраивали, но кардинальной перестройки в больнице, которую регулярно мобилизуют на ковид, не было — средств на это не выделяли за почти полтора года эпидемии.

По информации «Фонтанки», в других ковидных стационарах Петербурга проблем ни с собственно кислородом, ни с мощностями станций на данный момент нет.

«Фонтанка.ру»

Фото: Павел каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив

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Комментарии (7)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я неда.вно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
angel of death
и где строительство новых больниц? за 1.5 года правительство построило только какие-то бараки-трансформеры... называйте вещи своими именами, не надо нам пафосных отчётов... по факту сколько больниц построили? сколько врачей наняли взамен умерших? сколько карет скорой реально есть, а сколько реально нужно? и почему за 1.5 года не пополнили автопарк скорых? - вот это всё надо спрашивать у Правительства, и публиковать их ответы на 1-й странице. Тогда всё станет ясно, что власть у нас бессмысленная.
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