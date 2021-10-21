Задержите дыхание. В ковидной петербургской больнице не хватает кислорода

Александровская больница перепрофилировалась под ковид с начала эпидемии. И тогда мощности ее кислородной станции хватало с лихвой — госпитализировались и те, кто нуждается в кислородной поддержке, и те, кто может лечиться без нее. Во вторую и третью волны, когда стали госпитализировать только тяжелых и среднетяжелых, кислорода уже хватало с трудом: меняли редукторы — для увеличения объема прохождения газа, газификаторы — бочки для закачки жидкого кислорода заправляли по три раза в день. В четвертую волну больница сначала сохраняла режим работы 50 на 50 — принимала частично коронавирусных пациентов, частично работала в обычном режиме — принимала неинфицированных пациентов, оказывала им экстренную и плановую помощь.

О том, что проблема с кислородом стала кричащей, когда добавили ковидных коек, «Фонтанке» рассказали читатели.



— Сейчас все очень грустно, пациенты пошли тяжелые. Ситуацию не сравнишь ни с какой другой волной, очень многие нуждаются именно в реанимации. Мощностей кислородной станции стало не хватать уже очевидно. Нам дали 50 концентраторов из госпиталя «Ленэкспо», на них и держимся, — подтвердил «Фонтанке» главный врач Александровской больницы Юрий Линец.



Как пояснили «Фонтанке» эксперты, кислородный концентратор — это электроприбор, который если и используется в ковидных стационарах, то в обычных палатах для пациентов, не нуждающихся в высокопоточном кислороде. Для достаточного обеспечения кислородом пациентов в операционных и в реанимациях медицинские учреждения обеспечиваются газификаторами, проще говоря, бочками, в которые закачивается жидкий кислород. Оттуда через сложную систему под определенным давлением кислород доставляется на отделения.



В обычном — «мирном» режиме работы мощностей существующих станций больницам было достаточно. Но для переведенных в ковид потребовалось увеличение объемов кислорода, поскольку именно он стал основным «лекарством» для пациентов с дыхательной недостаточностью. Расход кислорода вырос в три, а то и в пять раз уже в первую волну. Во вторую волну снова вырос, а в третью он увеличился уже в 15–20 раз в сравнении с «мирным» временем. Сегодня в больницах говорят, что пациенты болеют тяжелее, чем во все предыдущие волны.

