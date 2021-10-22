«Если вдруг вылетит шпилька». Возможен ли на киносъемках в России «случай Алека Болдуина»

Фото: Скриншот/Instagram.com Поделиться Поделиться







Утром 22 октября из-за океана прилетела шокирующая новость: на съемочной площадке в США актер Алек Болдуин случайно, стоя в кадре, застрелил оператора Халину Хатчинс (она скончалась) и ранил режиссера картины Джоэла Соусу. Трагедия произошла во время работы над фильмом «Ржавчина», где Болдуин не только исполнял главную роль, но и был продюсером.



Новость в кинематографическом мире вызвала обсуждения: актриса Юлия Ауг в соцсетях прокомментировала, что в сторону камеры артисты на съемках стреляют нередко — того требует сценарий: только за два дня до этого она сама снималась в подобной сцене. А сценарист Михаил Идов вспомнил о гибели в 1993 году в сходной ситуации Брэндона Ли, сына Брюса Ли, — после которой боевые пули на съемочной площадке запрещались во всем мире.



Меж тем украинские СМИ вспоминают погибшую: как оказалось, 42-летняя Халина Хатчинс, которую называли восходящей звездой операторского искусства, — родом из Советского Союза. На ее сайте говорится, что она росла на советской военной базе в Заполярье, а оканчивала киевский университет, работала журналистом-расследователем в британском документальном кинопроизводстве. В «портфеле» работ — короткометражки, сериалы, боевик «Макс Фист».

Раненный 48-летний режиссер и сценарист Джоэл Соуса известен фильмами «Золото Ханны», «Призрачный патруль», «Полицейский седан».



Actor Alec Baldwin fired a prop gun on the set of independent feature film 'Rust,' killing cinematographer Halyna Hutchins and wounding director Joel Souza, authorities said https://t.co/oqAGhnR2ot pic.twitter.com/veYHiLqHYM — Reuters (@Reuters) October 22, 2021

Пока следователи разбираются, что именно произошло, и обвинения еще не предъявлены, «Фонтанка» расспросила экспертов, могла ли подобная ситуация случиться в России; ведь у нас также много снимают и боевиков, и полицейских сериалов, и исторического кино, где стрельбы — немало.

«Это (действия, которые привели к трагедии в США на съемочной площадке фильма «Ржавчина» — прим.ред.) просто какая-то глупость непрофессиональная, — поделился эмоциями с «Фонтанкой» Сергей Щеглов, генеральный продюсер «Триикс Медиа». — Что касается нашей компании, на съемках у нас следующий регламент: первое — мы используем охолощенное оружие, откуда никогда ничего не вылетит. Вылетает только из боевого оружия, если кто-то по ошибке вместо холостого вставил в него боевой патрон. А если оружие охолощенное, оттуда физически, технически никогда ничего не вылетит. Второй момент: теперь мы в большинстве случаев все рисуем на компьютерной графике. И делаем имитацию, макет пистолета (то есть это даже не охолощенное, а макет пистолета или автомата объемный), делаем имитацию выстрелов и в компьютере дорисовываем огонь из оружия и попадание в тело».



По мнению его коллеги по киносъемкам, пиротехника кино Ильи Петрова («Трудно быть Богом», «Бумажный солдат», сериалы «Шеф», «Дознаватель», «Реализация»), вероятность подобного случая в России «практически равна нулю», поскольку в нашей стране на съемках используется только охолощенное оружие.

«И требования к охолощению в России гораздо выше, чем на Западе — это, с одной стороны, и проблема: для того, чтобы его привести в такой порядок, надо больше вложить сил, — подчеркнул он. — Различия — в степени защиты. Охолощение это, скажем так, порча разных механизмов боевого оружия. Их может быть, как степеней защиты чего-либо другого: можно в одном месте испортить, а можно — в десяти. Вот у нас требования очень высокие — иначе нельзя. Технически, если представить себе ствол оружия, в него вставляются втулки, которые не позволяют вылететь поражающему элементу. Если эту втулку вставить в стволе ближе к холостому патрону, то сверху может что-то завалиться, в конце-концов, и вылететь оттуда — гайка какая-нибудь. А если втулки стоят с обеих сторон ствола — а у нас по-другому невозможно, остальное подпадает под уголовную ответственность, такая вероятность исключена».



Илья Петров не может утверждать, что именно произошло в Америке и какое оружие использовалось там, но напоминает, что в России боевого оружия в принципе нет в свободном обороте: «Возможно, там использовали и охолощенное, но оно было недостаточно безопасным: завалился туда какой-то металлический предмет и вылетел. В нашем оружии это невозможно. Но у них может использоваться и боевое, потому что оно там — в свободном обороте. В боевое тоже можно вставить холостой патрон и выстрелить. Но у нас, повторюсь, это невозможно, потому что у нас нет боевого оружия». Но могли ли в принципе на съемках оказаться боевые патроны? В версию преднамеренного убийства таким изощренным способом в духе книг Агаты Кристи или «Детектива Коломбо» в XXI веке поверить невозможно.

«Это безумие — работать с боевыми [патронами на съемках], — оценил специалист. — Оказаться, теоретически, может что угодно, где угодно. Перепутать их тоже невозможно, потому что они отличаются внешне сильно. Ну только если ты слеп совсем или в темноте».



Интересно, что еще минувшей весной российский режиссер Илья Найшуллер в интервью «Фонтанке» после выхода своего американского фильма «Никто» рассказывал, что между Америкой и Россией на съемках — «большая разница в вопросах безопасности»: за океаном много времени уделяют разъяснению этих вопросов, чтобы избежать судебных исков в случае травм. К этому подтолкнули трагедии на съемках — такие, как в 2016 году, когда под поездом погибла ассистент режиссера, или все тот же случай с Брэндоном Ли.

«Тоже покрыто мраком, никто не знает, как это произошло», — комментирует Илья Петров ситуацию на съемках фильма «Ворон».

«Все зависит от оружия, — рассказал «Фонтанке» оружейник киностудии «Ленфильм» Владимир Агапов. — У нас самое главное — соблюдение техники безопасности. Поэтому на площадке всегда есть оружейник. Во всех стволах нашего оружия вставлены шпильки, которые не дают зарядить боевой патрон. Она туда вварена намертво. Однако со временем шпилька может сгнить из-за ржавчины. Там, где она размещается, узкое место, которое крайне тяжело вычистить. Поэтому при выдаче оружия актеры проходят строгий инструктаж. Одно из важнейших условий использования оружия — ни в коем случае не направлять ствол на человека. При съёмках на камеру — направление чуть в сторону не заметно. Это делается во избежание поражения актера, если вдруг вылетит шпилька. Ещё более строгий инструктаж — с артистами массовки. За ними оружейники следят особенно пристально».



На момент подготовки статьи стало известно, что информация о тяжелом ранении режиссера Джоэла Соусы не подтвердилась — он уже выписан из больницы. А вот сам Алек Болдуин, невольно отнявший жизнь женщины, был буквально «убит горем».

Самые известные трагические случаи с оружием на съемочной площадке:

В 1984 году на съемках сериала «Прикрытие» актер Джон-Эрик Хексам сам приставил пистолет к своему виску и выстрелил из оружия, которое было заряжено холостыми патронами. При таком близком контакте даже несильного удара хватило, чтобы отколовшиеся фрагменты черепа вызвали кровотечение в мозге.

В 1993 году на съемочной площадке фильма «Ворон» был застрелен исполнитель главной роли Брэндон Ли. Считается, что при подготовке выстрела холостым была не замечена заглушка, которая вылетела из ствола и попала в живот актеру. Он скончался через 12 часов.

В 2010 году на Филиппинах во время съемок триллера британского режиссера Алана Лидьярда охранник принял актеров за реальных преступников и открыл огонь. Один из них — 32-летний Кирк Абелла — погиб.



В 2017 году в австралийском Брисбене 20-летний актер погиб на съемках музыкального клипа хип-хоп группы Bliss N Eso.



Алина Циопа,

«Фонтанка.ру»