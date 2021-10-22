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Раненного Болдуином режиссера выписали из больницы

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Режиссера Джоэла Соусу, которого случайно ранил актер Алек Болдуин во время съемок, отпустили из клиники.

«Джоэл Соуса выписан из больницы», — сообщила 22 октября актриса Фрэнсис Фишер в Twitter.

По ее словам, информация СМИ, что режиссер находится в реанимации, не соответствует действительности.

Ранее журналисты опубликовали фотографии «убитого горем» Болдуина.

22 октября стало известно, что во время съемок фильма «Ржавчина» актер случайно выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. В результате погибла 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Режиссер Джоэл Соуса получил ранение.

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Комментарии (3)

Alkaline
Ну он их выстроил в колонну предварительно, наверное, как в фильме "Вилья в седле"... для экономии патронов... А вообще я теперь иначе как БолдуИн его фамилию прочесть и не смогу.
DEMOMON
Странно это всё. Ну выстрелил ты в оператора, видишь, нездоровится оператору, зачем в режиссёра-то нужно было палить?
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