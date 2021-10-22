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Смольный просит у Москвы кредитной добавки на метро и автобусы

Петербург направил очередной запрос на инфраструктурные кредиты от федерального центра

20 октября начался второй этап отбора заявок на инфраструктурные кредиты от федерального центра. Петербург направил запрос на 27,5 млрд рублей.

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Как рассказали «Фонтанке» в комитете финансов 22 октября, распределить эти средства предполагается между строительством метро (коричневая и оранжевая линии) и закупкой подвижного состава для общественного транспорта (электробусы и автобусы на газомоторном топливе). Рассмотрение должно завершиться к началу ноября.

В рамках первого этапа отбора федеральное правительство согласовало выделение Петербурге кредитов на 24 млрд рублей. Эти средства предполагается направить на Витебскую и Шкиперскую развязку и приобретение трамваев для «Горэлектротранса». Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки». Общая заявка города превысила 200 млрд.

О возможности для регионов взять инфраструктурные кредиты 21 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию: «Мы предоставим субъектам РФ принципиально новый инструмент развития — так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3 % годовых и сроком погашения 15 лет <...> Чем меньше долгов у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов».

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Комментарии (1)

Elies
Какая прелесть! Москва деньги, отжатые у регионов, отдает им же под процент! А опыт рэкета 90х нашим управленцам таки пригодился.
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