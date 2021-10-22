Смольный просит у Москвы кредитной добавки на метро и автобусы

Как рассказали «Фонтанке» в комитете финансов 22 октября, распределить эти средства предполагается между строительством метро (коричневая и оранжевая линии) и закупкой подвижного состава для общественного транспорта (электробусы и автобусы на газомоторном топливе). Рассмотрение должно завершиться к началу ноября.



В рамках первого этапа отбора федеральное правительство согласовало выделение Петербурге кредитов на 24 млрд рублей. Эти средства предполагается направить на Витебскую и Шкиперскую развязку и приобретение трамваев для «Горэлектротранса». Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки». Общая заявка города превысила 200 млрд.