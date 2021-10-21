РПЦ не собирается закрывать храмы во время нерабочих дней

РПЦ не собирается принимать новые меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в России на время нерабочих дней. Об этом 21 октября РИА Новости заявил замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).



«В отличие от светских учреждений, с лета прошлого года противоэпидемические меры в храмах оставались неизменными, не принимались решения об их ослаблении, затем вновь устрожении. Новых решений не требуется. Так же, как и светская власть сейчас будет следить более внимательно за соблюдением, например, масочного режима, так и настоятелям следует сейчас быть более требовательными, чем в иное время к соблюдению предписанных мер», — пояснил епископ Савва.

