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Псковская область ужесточает коронавирусные ограничения и закрывает кинотеатры, музеи и школы

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Введение QR-кодов в Псковской области переносится с 1 ноября на 30 октября. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Без соответствующего документа жители не смогут «посещать объекты общественного питания, в том числе на фуд-кортах, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты», — говорится в сообщении. Уже с 25 октября запрещается посещение несовершеннолетними торговых центров без сопровождения взрослых. Дети и подростки также не смогут самостоятельно приходить в заведения общепита и аквапарки. При этом с 25 октября по 3 ноября во всех школах региона объявляются каникулы. Колледжи и вузы переходят с 25 по 29 октября на дистанционное обучение.

На период нерабочих дней, до 7 ноября, закрываются все кинотеатры, театры, музеи, экскурсионные бюро, концертные и «иные организации культуры». В гостиницах должно быть занято не более половины номеров.

20 октября президент России Владимир Путин одобрил предложение Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября.

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