Псковская область ужесточает коронавирусные ограничения и закрывает кинотеатры, музеи и школы

Введение QR-кодов в Псковской области переносится с 1 ноября на 30 октября. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе администрации региона.



Без соответствующего документа жители не смогут «посещать объекты общественного питания, в том числе на фуд-кортах, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты», — говорится в сообщении. Уже с 25 октября запрещается посещение несовершеннолетними торговых центров без сопровождения взрослых. Дети и подростки также не смогут самостоятельно приходить в заведения общепита и аквапарки. При этом с 25 октября по 3 ноября во всех школах региона объявляются каникулы. Колледжи и вузы переходят с 25 по 29 октября на дистанционное обучение.

