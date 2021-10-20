Владимир Сунгоркин: «Готов внести любой залог за Можейко»

Сумма залога для главы редакции — вопрос второстепенный. В «Комсомолке» готовы отдать столько, сколько попросят.

«У нас только завтра будет возможность внести ходатайство. Будут внесены ряд ходатайств — на выбор следователю. Будет в том числе и вариант с залогом», — сказал главред Владимир Сунгоркин. Его слова 20 октября приводит издание « Sputnik Беларусь ».

Главный редактор «Комсомольской правды» намерен заплатить за свободу своего корреспондента Геннадия Можейко, который третью неделю содержится в белорусской тюрьме.

«Это предусмотрено законом. Сколько надо, столько и внесем. Сколько они (следователи. — Прим. ред.) скажут, столько и внесем», — добавил он.

Защита намерена нанести визит Можейко в жодинском СИЗО уже сегодня, чтобы обсудить «стратегию защиты». Разрешение на общение с Геннадием адвокаты еще не получили. В случае положительного решения это будет только вторая встреча с момента предъявления обвинения журналисту в начале октября.

Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан и арестован в начале октября. Он обвиняется в «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни» и «оскорблении представителя власти». Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Дело возбудили после статьи Можейко, где опубликовали комментарий одноклассницы подозреваемого в убийстве офицера КГБ в Беларуси.