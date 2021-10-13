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Журналиста «КП в Беларуси» Можейко оставляют под стражей

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Суд Партизанского района Минска отказался удовлетворить жалобу на арест журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко.

«Жалобу на постановление о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Геннадия Можейко оставить без удовлетворения», — цитирует 13 октября судью ТАСС.

Решение может быть опротестовано в Минском городском суде.

Ранее журналисту официально предъявили обвинение по двум статьям УК: ст. 130 УК РБ (разжигание социальной вражды или розни) и ст. 369 УК РБ (оскорбление представителя власти).

Геннадия Можейко задержали после материала про айтишника Андрея Зельцера, который застрелил сотрудника КГБ. В статье одноклассница говорила, что Зельцер был «всегда за правду» и мог постоять за себя. Она также сказала, что «не знает, что его подвигло на такой шаг». При этом заметка была удалена спустя семь минут после появления. Однако Можейко все равно был задержан, а сайт «КП в Беларуси» заблокирован. Позже издание приняло решение о закрытии белорусского представительства.

В СМИ сообщали, что Можейко якобы задержали в Москве, после чего журналист оказался в изоляторе на Окрестина в Минске. Официально в МВД Белоруссии заявили, что задержание проходило в столице страны.

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Комментарии (3)

Свободу Лёхе!
О нашей родине унылой
В чужом краю не позабудь
И возвратись, собравшись с силой,
На оный путь — журнальный путь…

На путь, где шагу мы не ступим
Без сделок с совестью своей,
Но где мы снисхожденье купим
Трудом у мыслящих людей.

Трудом и бескорыстной целью…
Да! будем лучше рисковать,
Чем безопасному безделью
Остаток жизни отдавать.

(с) Н. Некрасов
266184867
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