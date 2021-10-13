Журналиста «КП в Беларуси» Можейко оставляют под стражей

Суд Партизанского района Минска отказался удовлетворить жалобу на арест журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко.



«Жалобу на постановление о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Геннадия Можейко оставить без удовлетворения», — цитирует 13 октября судью ТАСС.



Решение может быть опротестовано в Минском городском суде.



Ранее журналисту официально предъявили обвинение по двум статьям УК: ст. 130 УК РБ (разжигание социальной вражды или розни) и ст. 369 УК РБ (оскорбление представителя власти).

