Комблагу не хватает денег на зеленые насаждения и ремонт дорог в Петербурге

Заместитель главы комитета по благоустройству Сергей Орлов заявил в Законодательном собрании Петербурга, что ведомство нуждается в дополнительном финансировании на 2022 год. На ремонт дорог надо добавить 3 млрд.
Как сообщил Орлов 18 октября, на содержание зеленых насаждений в проекте бюджета на 2022 год заложено 3,08 млрд рублей — это всего 75% от нормативной потребности: «Недофинансирование приводит к снижению кратности выполнения основных операций; в том числе, в летний период это косьба газонов, а также сокращение объемов ремонта элементов благоустройства».
Кроме того, в настоящее время вакансии в предприятиях садово-паркового хозяйства составляют 32% от штатной численности. Увеличение финансирования позволит им обеспечить набор специалистов; сейчас средняя зарплата в отрасли — 35–40 тысяч рублей.
На содержание автомобильных дорог заложено 13,2 млрд рублей — это 79% от общей потребности. Комблаг запрашивает еще 3,4 млрд. 1,1 млрд комитет надеется получить дополнительно на благоустройство общественных пространств (в плане на 2022 год пока 48 адресов).
Подробнее о проекте бюджета на 2022–2024 годы читайте в материале «Фонтанки».