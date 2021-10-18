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Комблагу не хватает денег на зеленые насаждения и ремонт дорог в Петербурге

Комитет по благоустройству Петербурга запросил допфинансирование на 2022 год

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Заместитель главы комитета по благоустройству Сергей Орлов заявил в Законодательном собрании Петербурга, что ведомство нуждается в дополнительном финансировании на 2022 год. На ремонт дорог надо добавить 3 млрд.

Как сообщил Орлов 18 октября, на содержание зеленых насаждений в проекте бюджета на 2022 год заложено 3,08 млрд рублей — это всего 75% от нормативной потребности: «Недофинансирование приводит к снижению кратности выполнения основных операций; в том числе, в летний период это косьба газонов, а также сокращение объемов ремонта элементов благоустройства».

Кроме того, в настоящее время вакансии в предприятиях садово-паркового хозяйства составляют 32% от штатной численности. Увеличение финансирования позволит им обеспечить набор специалистов; сейчас средняя зарплата в отрасли — 35–40 тысяч рублей.

На содержание автомобильных дорог заложено 13,2 млрд рублей — это 79% от общей потребности. Комблаг запрашивает еще 3,4 млрд. 1,1 млрд комитет надеется получить дополнительно на благоустройство общественных пространств (в плане на 2022 год пока 48 адресов).

Подробнее о проекте бюджета на 2022–2024 годы читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Виталий Кувшинов
Воровать меньше надо
aborigenSPB
"Тебя посодют - а ты не воруй!"
nuga
на спиливание деревьев не хватает.
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