Комблагу не хватает денег на зеленые насаждения и ремонт дорог в Петербурге

Заместитель главы комитета по благоустройству Сергей Орлов заявил в Законодательном собрании Петербурга, что ведомство нуждается в дополнительном финансировании на 2022 год. На ремонт дорог надо добавить 3 млрд.



Как сообщил Орлов 18 октября, на содержание зеленых насаждений в проекте бюджета на 2022 год заложено 3,08 млрд рублей — это всего 75% от нормативной потребности: «Недофинансирование приводит к снижению кратности выполнения основных операций; в том числе, в летний период это косьба газонов, а также сокращение объемов ремонта элементов благоустройства».

