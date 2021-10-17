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Сбывшаяся мечта Поклонской может оказаться опасной для нее. Страна, куда ее назначили послом, выдала США спецпосланника Венесуэлы

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Кабо-Верде выдала США спецпосланника Венесуэлы Алекса Сааба, передает Reuters. Как отмечает 17 октября РБК, именно в эту страну назначена послом РФ Наталья Поклонская, а Украина уже потребовала от Кабо-Верде выдать Поклонскую, в отношении которой украинские возбудили несколько уголовных дел, связанных с вхождением Крыма в состав России.

Бизнесмена и спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе Алекса Сааба власти Кабо-Верде выдали США в связи с выдвинутыми в его адрес в 2019 году обвинениями. Бизнесмена подозревают в организации коррупционной схемы, которая позволила Саабу и президенту Венесуэлы Николасу Мадуро отмывать деньги и получать прибыль от государственной программы продовольственных субсидий. Сааб был задержан в июне 2020 года в аэропорту Кабо-Верде, когда самолет, на котором он следовал из Венесуэлы в Иран, сел для дозаправки. Действия властей Кабо-Верде повлияют на политический кризис, который в настоящее время пытается разрешить Венесуэла. Экстрадиция Алекса Сааба Морана привела к приостановке переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией в Мексике, так как спецпосланник входит в правительственную переговорную группу. В Twitter Министерства связи Венесуэлы экстрадицию Сааба охарактеризовали как «похищение». В то же время президент Колумбии Иван Дуке в своем Twitter назвал экстрадицию Сааба «триумфом в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег и коррупцией со стороны диктатуры Николаса Мадуро».

В российском МИДе осудили экстрадицию спецпосланника Венесуэлы по запросу США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила украинской стороне, что бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская обладает абсолютным дипломатическим иммунитетом.

Как ранее сообщала «Фонтанка», на новом посту Наталья Поклонская намерена оказывать россиянам «необходимое содействие, чтобы они чувствовали себя комфортно и уютно». Свое назначение послом в Кабо-Верде Поклонская назвала «сбывшейся мечтой».

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Комментарии (10)

sakorol
думаю,что у нее другие мечты были
Эд Хэммет
Возмущение пресс-алкаше МИДа Захаровой вполне понятно. В борьбе с незаконным оборотом наркотиков МИД пока не замечен. Достаточно вспомнить аргентинскую историю с чемоданами кокаина, которые перевозились правительственным самолётом. В то же время МИД отметился тесными связями с террористами из запрещённого Талибана.
261844081
Очень, конечно, интересная новость. Поинтереснее будет передачи Гулагу нет 100гб!! видео архива с пытками в РФ.
Действительно, чего про это писать, ерунда же
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