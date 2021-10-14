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МИД Украины обратился к властям Кабо-Верде после назначения Натальи Поклонской послом России

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Министерство иностранных дел Украины обратился к властям африканского государства Кабо-Верде после назначения новым послом России в этой стране Натальи Поклонской. Об этом 13 октября «РБК Украина» со ссылкой на представителя ведомства Олега Николенко.

«Бывшая прокурор разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», — заявил Николенко.

Указ президента России Владимира Путина о новом назначении экс-депутата Госдумы и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде был опубликован 13 октября.

Поклонская заявила, что на новом посту будет оказывать россиянам «необходимое содействие, чтобы они чувствовали себя комфортно и уютно».

Республика Кабо-Верде (или Республика Зеленого Мыса), куда отправится работать Поклонская, — небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. Острова Зеленого Мыса — это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тыс. человек. В прошлом году Россия и Кабо-Верде отметили 45-летие дипломатических отношений.

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Комментарии (9)

Mazzzz
Ну хорошо хоть так , могла бы печеньками отравиться
mavar
Или, надо было в Японию. Но, блатные места все заняты?
mavar
Странное назначение...
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