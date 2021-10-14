МИД Украины обратился к властям Кабо-Верде после назначения Натальи Поклонской послом России

Министерство иностранных дел Украины обратился к властям африканского государства Кабо-Верде после назначения новым послом России в этой стране Натальи Поклонской. Об этом 13 октября «РБК Украина» со ссылкой на представителя ведомства Олега Николенко.



«Бывшая прокурор разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», — заявил Николенко.



Указ президента России Владимира Путина о новом назначении экс-депутата Госдумы и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде был опубликован 13 октября.

