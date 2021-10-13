Поклонская заявила, что сделает так, чтобы россиянам в Кабо-Верде было «комфортно и уютно»

Наталья Поклонская, назначенная послом РФ в Кабо-Верде, рассказала, чем собирается заниматься на новом посту. В интервью News.ru 13 октября она заявила, что будет оказывать россиянам «необходимое содействие, чтобы они чувствовали себя комфортно и уютно».
«Я убеждена, что все мои активные и позитивные качества будут помогать мне выполнять свой долг и свою миссию по укреплению добрых отношений между Россией и Кабо-Верде. Рекомендую всем, кто рассказывает про качества страны Кабо-Верде, посетить и увидеть её своими глазами. Потому что в любом случае я всем с учётом того, что буду находиться в этой стране, буду рада», — подчеркнула Поклонская.
Она уточнила, что проработает на новом посту столько, сколько потребуется — «как решит президент».
Указ Владимира Путина о новом назначении экс-депутата Госдумы и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде был опубликован 13 октября.