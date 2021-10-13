FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +9
71.88р83.09р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Поклонская заявила, что сделает так, чтобы россиянам в Кабо-Верде было «комфортно и уютно»

17
Печать

Наталья Поклонская, назначенная послом РФ в Кабо-Верде, рассказала, чем собирается заниматься на новом посту. В интервью News.ru 13 октября она заявила, что будет оказывать россиянам «необходимое содействие, чтобы они чувствовали себя комфортно и уютно».

«Я убеждена, что все мои активные и позитивные качества будут помогать мне выполнять свой долг и свою миссию по укреплению добрых отношений между Россией и Кабо-Верде. Рекомендую всем, кто рассказывает про качества страны Кабо-Верде, посетить и увидеть её своими глазами. Потому что в любом случае я всем с учётом того, что буду находиться в этой стране, буду рада», — подчеркнула Поклонская.

Она уточнила, что проработает на новом посту столько, сколько потребуется — «как решит президент».

Указ Владимира Путина о новом назначении экс-депутата Госдумы и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде был опубликован 13 октября.

Республика Кабо-Верде (или Республика Зеленого Мыса), куда отправится работать Поклонская, — небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на островах Зеленого Мыса. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. Острова Зеленого Мыса — это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тыс. человек. В прошлом году Россия и Кабо-Верде отметили 45-летие дипломатических отношений.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

266178768
Восхищаюсь Натальей. Абсолютно несистемная, самостоятельная, стойкая личность. К сожалению, вместо использовать по прямому назначению борьбы с коррупцией, услали подальше, чтобы не мешала.
teodor
Где россияне и где кабо верде!)))))
пусть чартеры запустит
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний