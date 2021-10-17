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Спикер Госдумы Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира, так как преступления лауреатов дискредитируют ее

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ясности, за что именно вручают Нобелевскую премию мира нет, так как сегодня нет критериев оценки достижений лауреатов. Такое положение вещей идет вразрез с завещанием основателя премии Альфреда Нобеля, который указал, что премия мира должна вручаться «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив». Об этом Володин написал в своем телеграм-канале 17 октября.

В качестве примеров сомнительного лауреатства спикер Госдумы привел первого президента СССР Михаила Горбачева, который получил Нобелевскую премию мира в 1990 году. «Его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР, — отмечает Вячеслав Володин. — Республики, входившие в состав которого и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его разрушительные последствия. За какой «мирный процесс» ему вручили премию?»

Получивший награду из рук Нобелевского комитета в 1991 году политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи в августе 2018 года был обвинен миссией ООН в геноциде мусульманской народности рохинджа.

«За что вручили премию экс-президенту США Бараку Обаме? — продолжает Володин. — За «чрезвычайные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между нациями». Но премию Обама получил в первый же год президентства, когда о каких-либо результатах его работы говорить точно было преждевременно. Как показало время, его пребывание у власти — это «Арабская весна», революция в Ливии, которая привела к свержению законной власти и кровопролитной гражданской войне и тяжелейшим последствиям для народа этой страны. Вооруженные конфликты в Сирии, Афганистане и Ираке. Все перечисленное не имеет никакого отношения к сотрудничеству между нациями. Но имеет — к Бараку Обаме».

Еще одним примером лауреата, который дискредитировал премию, стал, по мнению спикера Госдумы, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, который принял награду за мир, а после развязал гражданскую войну в своей стране. «Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира, — отмечает Володин. — Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека. Недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются ее лауреатом. А те, кто действительно заслуживает этой награды, — нет».

Ранее Нобелевский комитет присудил премию мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову «за усилия по защите свободы слова, которая является условием демократии и прочного мира». Владимир Путин заявил, что Муратова могут признать иноагентом, «если будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для нарушения закона». Решение Нобелевского комитета вызвало серьезные дискуссии в российском обществе: пока одни поздравляли Муратова, другие возмущались, почему комитет не отметил другого российского номинанта.

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Комментарии (51)

_13
Интересно, фамилия Володин является притяжательным? До близкого знакомства с Володей у Вячеслава была другая фамилия?
В ЕР принято менять фамилию перед выборами, «Вишневские» - тому пример. Володин из тех же?
piterez
Господин Володин разрешите вопрос - какая на вкус задница у шефа? Да, когда лижите...
Ааа горчит, а Вы свой язык глубоко на засовывайте, станет слаще, и тогда перестанут на языке вертеться всякие бредовые идеи...
Goldsmith
Чья бы корова мычала..
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