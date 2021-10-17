Спикер Госдумы Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира, так как преступления лауреатов дискредитируют ее

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ясности, за что именно вручают Нобелевскую премию мира нет, так как сегодня нет критериев оценки достижений лауреатов. Такое положение вещей идет вразрез с завещанием основателя премии Альфреда Нобеля, который указал, что премия мира должна вручаться «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив». Об этом Володин написал в своем телеграм-канале 17 октября.
В качестве примеров сомнительного лауреатства спикер Госдумы привел первого президента СССР Михаила Горбачева, который получил Нобелевскую премию мира в 1990 году. «Его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР, — отмечает Вячеслав Володин. — Республики, входившие в состав которого и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его разрушительные последствия. За какой «мирный процесс» ему вручили премию?»
Получивший награду из рук Нобелевского комитета в 1991 году политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи в августе 2018 года был обвинен миссией ООН в геноциде мусульманской народности рохинджа.
«За что вручили премию экс-президенту США Бараку Обаме? — продолжает Володин. — За «чрезвычайные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между нациями». Но премию Обама получил в первый же год президентства, когда о каких-либо результатах его работы говорить точно было преждевременно. Как показало время, его пребывание у власти — это «Арабская весна», революция в Ливии, которая привела к свержению законной власти и кровопролитной гражданской войне и тяжелейшим последствиям для народа этой страны. Вооруженные конфликты в Сирии, Афганистане и Ираке. Все перечисленное не имеет никакого отношения к сотрудничеству между нациями. Но имеет — к Бараку Обаме».
Еще одним примером лауреата, который дискредитировал премию, стал, по мнению спикера Госдумы, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, который принял награду за мир, а после развязал гражданскую войну в своей стране. «Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира, — отмечает Володин. — Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека. Недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются ее лауреатом. А те, кто действительно заслуживает этой награды, — нет».
Ранее Нобелевский комитет присудил премию мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову «за усилия по защите свободы слова, которая является условием демократии и прочного мира». Владимир Путин заявил, что Муратова могут признать иноагентом, «если будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для нарушения закона». Решение Нобелевского комитета вызвало серьезные дискуссии в российском обществе: пока одни поздравляли Муратова, другие возмущались, почему комитет не отметил другого российского номинанта.